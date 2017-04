Bị phát hiện đối tượng đã dùng roi điện mang theo đã lao vào tấn công, cướp được 10 triệu đồng rồi nhanh chóng trốn chạy.

Chiều 27-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng (Trưởng Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết, đã bắt khẩn cấp Phùng Thị Bích Hường (20 tuổi, trú thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Phùng Thị Bích Hường trước khi bị bắt về tội cắp tài sản. Ảnh: CA.

Theo thông tin ban đầu, chiều 25-4, bà Ngô Thị Thiên (77 tuổi, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) phát hiện có người đang lục soát đồ đạc trong nhà.

Bị phát hiện, người này quay lại dùng roi điện áp sát, tấn công bà Thiên rồi lấy 10 triệu đồng trong túi áo. Nghe thấy tiếng la của bà Thiên, một số phụ nữ gần đó vội chạy đến nhưng cô gái đã chạy ra ngoài cánh đồng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Hòa Vang đã phối hợp với Trạm Công an Nam Hòa Vang, Công an xã Hòa Châu nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét.

Sau hơn 15 phút tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một roi điện cách hiện trường hơn 200m. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được Hường là người gây án.

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Hường đang lang thang trên đường ven sông Cầu Đỏ (thuộc địa phận phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nên tổ chức bắt giữ, thu hồi hơn 6,3 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Hường khai nhận do túng tiền tiêu xài nên đột nhập nhà bà Thiên trộm cắp tài sản. Sau khi lấy 10 triệu của bà Thiên, Hường chạy ra cánh đồng Tây An ẩn nấp, đợi đến tối thuê người bơi ghe qua bên kia sông Cầu Đỏ bỏ trốn.

Nghi can đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ.