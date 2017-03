Chiều 24/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 20 đoàn viên thanh niên công an tiêu biểu năm 2016.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt thân mật và tặng quà các đại biểu là thanh niên tiêu biểu Công an nhân dân năm 2016. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trong năm qua, với việc triển khai phong trào thi đua “Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy – Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc” gắn với triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động, tuổi trẻ lực lượng Công an đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác, góp phần cùng toàn lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Đoàn viên, thanh niên trong các đơn vị đã tình nguyện nhận nhiệm vụ khó khăn tại các địa bàn trọng điểm, xung yếu, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc và địa bàn ngoài nước; thực hiện có hiệu quả trên 500 công trình, 1.000 phần việc thanh niên; duy trì hoạt động trên 250 câu lạc bộ nghiệp vụ, pháp luật; tổ chức trên 300 đội hình tình nguyện với gần 300.000 lượt đoàn viên thanh niên tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ giải quyết những công việc tồn đọng, phức tạp, tình nguyện “3 cùng,” “4 cùng” với nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và quy trình công tác với hơn 100 đề tài, sáng kiến được áp dụng; chủ động tham mưu, đề xuất, phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ huy của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp. Hơn 300 công trình, phần việc thanh niên trên lĩnh vực này được thực hiện có hiệu quả nhờ tập hợp, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên; thể hiện sự tích cực nghiên cứu, đề xuất cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cải cách hành chính.

Sau khi nghe đại diện các đoàn viên thanh niên công an phát biểu chia sẻ về kết quả, thành tích đã đạt được trong các mặt công tác, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chúc mừng 20 đoàn viên thanh niên công an tiêu biểu năm 2016.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong suốt 86 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những trang truyền thống vẻ vang của Đoàn. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Ghi nhận thời gian qua, đoàn viên thanh niên công an đã không ngừng phát huy truyền thống “Đâu Đảng cần thanh niên có; việc gì khó, có thanh niên,” Chủ tịch Quốc hội biểu dương những thành tích, chiến công trên tất cả các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nghiên cứu khoa học... mà Đoàn viên thanh niên công an đã đạt được thời gian qua.

Chủ tịch Quốc chúc mừng 20 đoàn viên được Bộ Công an trao giải thưởng "Thanh niên Công an tiêu biểu" năm 2016 và nhấn mạnh, những đoàn viên thanh niên công an tiêu biểu đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người thanh niên công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; là những hạt nhân, tấm gương sáng, sống động, có sức lan tỏa rộng lớn, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thanh niên công an nói riêng và thanh niên cả nước nói chung.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải không ngừng đổi mới, chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe đọa an ninh phi truyền thống, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật…

Trước yêu cầu đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân cần tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh." Lực lượng công an hơn ai hết phải gương mẫu đi đầu, nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện, có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cùng với đó là tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng, ước mơ, niềm tin, khát vọng cao đẹp cho lực lượng công an nhân dân, đặc biệt là đội ngũ đoàn thanh niên công an.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, các cấp bộ Đoàn trong công an nhân dân cần nghiên cứu nâng cao sức hấp dẫn của các hoạt động do Đoàn tổ chức; tăng cường phát hiện, biểu dương nhân rộng các gương điển hình thanh niên công an tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đoàn các cấp trong công an nhân dân, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Nhấn mạnh đến việc chú trọng công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân, nhất là các đoàn viên thanh niên để các cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mỗi đoàn viên, thanh niên công an cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình là lực lượng nòng cốt, xung kích để không ngừng rèn luyện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân.

Đặc biệt, đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, khó khăn, phức tạp, rất cần thanh niên công an cùng với thanh niên quân đội, thanh niên cả nước nêu cao tính tiên phong, năng động, không ngại khó, ngại khổ, luôn sát cánh cùng nhân dân, đồng bào các dân tộc tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục-y tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.../.