Vụ lộn xộn xảy ra sáng 26/7, khi hàng chục người dân xã Ya Chim ra ngăn cản lực lượng chức năng tháo dỡ lều lán.

Tối 26/7, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum xác nhận, tại địa bàn xã Ya Chim (TP Kon Tum) đã xảy ra vụ việc lộn xộn liên quan đến tranh chấp đất giữa người dân với công ty cao su Kon Tum.

Ông Hòa thông tin, đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng của tỉnh, thành phố đã vận động người dân trở về nhà và trật tự đã được vãn hồi.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ lộn xộn, ông Hòa cho biết, mới đây công ty cao su Kon Tum đã cắt khoảng 200 ha cao su để tái canh.

Sau khi công ty cắt bỏ cao su, người dân ở làng Pleisa (xã Ya Chim) đã kéo đến khu đất dựng chòi, lán để chiếm đất. Bảo vệ công ty cao su ra ngăn cản, dỡ lều trại thì xảy ra xô xát.

“Công an TP Kon Tum thấy ồn ào nên đã cử lực lượng xuống nắm bắt, theo dõi chứ không có việc gì. Công an xã đề nghị công an thành phố hỗ trợ. Họ chỉ đứng giữ, bảo đảm tình hình chứ không tham gia trực tiếp" - ông Hoà nói..

Cũng theo ông Hòa, người dân ở xã Ya Chim có phản ánh việc thiếu đất sản xuất, tỉnh cũng đã chỉ đạo thành phố, các ban ngành xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, trong vụ việc này người dân đã kéo cả làng ra kêu thiếu đất.

Lực lượng chức năng được điều động tới hiện trường

“Công ty cao su Kon Tum đã nhiều lần báo cáo về việc tranh chấp đất, tỉnh cũng đã nắm bắt, chỉ đạo xử lý” - ông Hòa thông tin.

Một số người dân đã quay clip đưa lên mạng xã hội và cho rằng "chính quyền địa phương thu hồi đất của người dân trái quy định".

