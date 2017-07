Sau khi tông chết ông P, Diệu đã điều khiển xe bỏ chạy. Đi được khoảng 2km, chiếc xe bị sa lầy, Diệu đã phải thuê máy để kéo xe lên. Từ manh mối này hành vi của tên tài xế máu lạnh đã bị bại lộ.

Tin mới nhận từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh , đơn vị đã truy tìm và bắt giữ được tài xế điều khiển xe đâm chết ông Lê Văn P. (SN 1967), trú tại huyện Thạch Hà rồi bỏ trốn trong đêm 22/7.

Theo đó, ngay sau khi thi thể nạn nhân Lê Văn P. (SN 1967), trú tại huyện Thạch Hà, được phát hiện, dựa vào dấu vết tại hiện trường, CQĐT nhận định, nạn nhân đã bị một chiếc xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy; thời điểm xảy ra vụ tai nạn vào khoảng 22h ngày 22/7.

Hiện trường xảy ra tai nạn.

CQĐT cho biết, trùng với thời điểm trên, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 2km có một chiếc xe tải bị sa lầy và đã được kéo về ngay trong đêm. Đây chính là manh mối rất quan trọng giúp CQĐT nhanh chóng nhận định tài xế Lê Xuân Diệu (SN 1975), trú tại xóm Sơn Bình, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc chính là nghi phạm đã gây ra vụ tai nạn rồi bỏ trốn.

Khoảng 14h ngày 23/7, CQĐT đã triệu tập tài xế Lê Xuân Diệu đến làm việc. Biết không thể trốn tội, Diệu đã cúi đầu khai nhận hành vi của mình.

Tại CQĐT, Diệu khai nhận, trong đêm 22/7, hắn điều khiển xe tải mang BKS: 37C - 151.35 chạy trên Quốc lộ 15A. Khi xe chạy đến địa phận xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc thì tông trúng nạn nhân P.

Tài xế Diệu tại cơ quan công an. (Ảnh do Công an huyện Can Lộc cung cấp).

Sau khi gây ra tai nạn, Diệu đã điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đi được khoảng 2km, chiếc xe bị sa lầy xuống vũng bùn. Lúc này, Diệu đã thuê máy xúc, dùng dây kéo xe lên, đưa về nhà ngay trong đêm.

Như đã đưa tin, vào rạng sáng 23/7, tại KM383+50 Quốc lộ 15A đoạn qua xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông bên vệ đường với nhiều thương tích.

Danh tính nạn nhân sau đó đã được xác định là ông Lê Văn P. Từ những dấu vết để lại hiện trường, CQĐT nhận định, nạn nhân P. đã bị một chiếc xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy nên đã tiến hành truy tìm.

Ngân Hà