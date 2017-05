Tiêu dùng+ cập nhật chi tiết lịch cắt điện khu vực Hà Nội ngày 17/5/2017.

Lịch cắt điện Hà Nội

Chi tiết lịch cắt điện Hà Nội ngày 17/5/2017:

STTQuậnTừĐếnKhu vực

1 Hoàn Kiếm 08:30 12:00 15 Đào Duy Từ

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

2 Hai Bà Trưng 05:00 09:00 Từ số nhà 651 đến số nhà 729 Phố Minh Khai. Toàn bộ ngõ 683 Phố Minh Khai. Từ đầu ngõ 651 Minh Khai đến ngách 651/26 toàn bộ khu Tập Thể Quân đội và hẻm 651/26/9. Từ số nhà 914 đến số nhà 856 Phố Minh Khai và toàn bộ ngõ 856 Phố Minh Khai.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

3 07:30 09:30 Toàn bộ ngõ Bà Triệu, một phần khu Liên cơ Vân Hồ. Từ số nhà 165 đến số nhà 179 Bà Triệu, Ngân hàng công thương 306 Bà Triệu, Công ty KFC 292 Bà Triệu

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

4 08:00 16:00 Toàn bộ khu Đỗ Thuận, từ số nhà 35 đến số nhà 71 ngõ Tô Hoàng. Ngách 35, ngách 41 ngõ Tô Hoàng, Y tế Phường Cầu Dền.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

5 Đống Đa 07:30 14:00 Khu nhà công vụ Kỹ thuật Hào nam

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

6 07:30 14:00 Từ số 1 - 25, số 2 - 12 Ngõ 56 Trần Quang Diệu; từ số 2- 6 Ngõ 71 Trần Quang Diệu, Dãy nhà B1, B2, A1, A2 tập thể Văn phòng Chính phủ; Ngõ 61 Trần Quang Diệu; từ số 40 - 80 Phố Trần Quang Diệu;

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

7 Thanh Trì 06:00 14:00 Một phần thôn Triều Khúc-xã Tân Triều

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

8 Gia Lâm 06:00 14:00 Khu vực từ đình làng thôn Trùng Quán đến chùa thôn Trùng Quán, xóm Đình, xóm Chùa, xóm Cổng cả thôn Trùng Quán. Các xóm Vạn , xóm Liễu, xóm Đình thôn Trùng Quán, dọc khu cuối đường Ninh Hiệp ); Một phần xã Đình Xuyên (Thôn 5, thôn 6 Công Đình; thôn 7, thôn 8 Tế Xuyên); Một phần xã Ninh Hiệp và toàn bộ khu công nghiệp Ninh Hiệp

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

9 06:00 14:00 Khu vực từ đình làng thôn Trùng Quán đến chùa thôn Trùng Quán, xóm Đình, xóm Chùa, xóm Cổng cả thôn Trùng Quán. Các xóm Vạn , xóm Liễu, xóm Đình thôn Trùng Quán, dọc khu cuối đường Ninh Hiệp ); Một phần xã Đình Xuyên (Thôn 5, thôn 6 Công Đình; thôn 7, thôn 8 Tế Xuyên); Một phần xã Ninh Hiệp và toàn bộ khu công nghiệp Ninh Hiệp

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

10 Thanh Xuân 08:00 16:00 Từ số nhà 104 đến số nhà 176 phố Định Công, toàn bộ ngõ 104, ngõ 120, ngõ 122, ngõ 176 phố Định Công.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

11 Cầu Giấy 07:50 15:30 Số 43/50 đến 43/86 đường Trung Kính - Cầu Giấy

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

12 Hoàng Mai 05:00 17:00 Một phần phường Trần Phú, phường Lĩnh Nam

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

13 08:00 16:00 Ngõ 629 Giải Phóng; Ngõ 27 phố Giáp Bát; Từ số 1 đến số 27 phố Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

14 08:00 12:00 Ngõ 1277 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

15 14:00 16:30 Ngõ 467/170, 467/175 đường Lĩnh Nam và ngõ 112/54 phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

16 Long Biên 07:00 15:00 Tổ 4, 6 Phường Thượng Thanh

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

17 08:00 11:00 Tổ 19,20 Phường Thượng Thanh; Tổ 21,22,28 Phường Đức Giang

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

18 Mê Linh 05:30 14:30 Một phần xã Thanh Lâm

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

19 05:30 09:30 -Toàn bộ xã Tráng Việt; Thôn Văn Quán xã Văn Khê

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

20 Hà Đông 07:00 15:00 Tổ dân phố 1 phường Phú Lương

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

21 07:00 15:00 Ngõ 1, ngõ 2 phố Ngô Thì Nhậm

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

22 07:00 15:00 Khu tập thể May 19/5 phường Mỗ Lao.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

23 07:00 14:00 - Tổ dân phố 10, 11 phường Yên Nghĩa.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

24 07:00 14:00 - Phố Tân Xa, ngõ Đình, ngõ Chùa, tổ dân phố 10 phường Phúc La.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

25 08:00 12:30 Tổ dân phố 4 phường La Khê

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

26 08:00 12:30 Tổ dân phố 3, 4 phường La Khê

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

27 Sơn Tây 06:00 09:00 Phố Ngô Quyền, Phố Hàng, Khu Đồng Sầm, Khu dân xư Phú Mai, Khu dân cư Hồng Hậu, Khu dân cư Phú Nhi 1

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

28 Chương Mỹ 06:00 14:00 Xã Đại Yên :Một phần Thôn Yên khê, Trường cục cảnh sát bảo vệ; Xã Tốt Động :Toàn bộ xã tốt động (Trừ một phần Xóm bến, xóm giữa, xóm đồng Dâu, Thôn Đầm kênh); Xã Mỹ Lương; Một phần thôn Mỹ Lương; Xã Hoàng Văn Thụ; Thôn Thuần Lương, Thôn Gò Và, Xóm Mới K3, Thôn Công An, Thôn Tiến Văn, Thôn An Thuận; Xã Hữu Văn; Toàn bộ xã Hữu Văn (Trừ Xóm cửa chùa, Xóm Cầu Tây, Xóm Hòa Bình)

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

29 Thạch Thất 06:00 14:00 Xã Bình Yên, Xã Tân Xã

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

30 07:00 15:00 Một phần xã Bình Yên

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

31 07:00 15:00 Một phần xã Bình Phú

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

32 07:00 15:00 Một phần xã Bình Phú

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

33 Hoài Đức 06:00 14:00 Một phần xã Đắc Sở. Các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

34 Phúc Thọ 00:00 04:00 Xã Liên Hiệp, Xã Hiệp Thuận, Cơ sở sản xuất Đỗ Văn Ứng, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Phương, Trách Nhiệm Hữu Hạn Khuân Mẫu, Trách Nhiệm Hữu Hạn Khang Huy. Các trạm bơm: Bơm Tiêu Hiệp Thuận, Bơm Thụy Đức

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

35 06:00 14:00 Xã Vân Nam, xã Xuân Phú, xã Vân Phúc, xã Vân Hà

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

36 06:00 14:00 Xã Thanh Đa, xã Hát Môn, Rau an toàn Hát Môn, Bơm Hát Môn

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

37 Ứng Hòa 06:00 12:00 Xã Đồng Tiến, xã Sơn Công và một phần xã Cao Thành, Đặng Quốc Quân, Phùng Văn Lương - xã Sơn Công.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

38 Bắc Từ Liêm 08:00 12:00 Tập thể Tổng cục 2 Phường Cổ nhuế 2

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

