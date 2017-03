Một chuyến du hí đầm Vân Long - địa điểm tuyệt đẹp xuất hiện trong bom tấn Hollywood "Kong: Skull Island" sẽ là lựa chọn lý tưởng cho bạn vào cuối tuần này.

Được chọn làm một trong những địa điểm quay bộ phim bom tấn "Kong: Skull Island" (Đảo Đầu Lâu), Vân Long gây ấn tượng mạnh với khán giả trong nước và quốc tế bởi vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ nhưng vô cùng kiều diễm của mình. Hãy cùng Emdep.vn khám phá vùng đất này ngày cuối tuần.

Cách Hà Nội 92km về phía Nam, đầm Vân Long nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Vân Long, Ninh Bình. Mặc dù được đưa vào khai thác sử dụng rất sớm (1998) song so với các điểm du lịch khác của tỉnh như Tràng An – Bái Đính, Tam Cốc – Bích Động hay nhà thờ đá Phát Diệm thì Vân Long dường như nàng tiên đang say ngủ với vẻ đẹp gần như trọn vẹn của mình.

Vân Long không phải là đầm tự nhiên. Từ những năm 1960, chính quyền đã cho xây một tuyến đê dài hơn 30km để trị thủy con sông Đáy nhằm ngăn lụt lội. Kể từ đó Vân Long trở thành một vùng đất ngập nước rộng mênh mông với cảnh núi đá vôi hùng vĩ, hang động tuyệt đẹp.

Vân Long với nghĩa Hán Việt là “Rồng trên mây” ngụ ý cảnh sắc của nơi này đẹp như chốn thần tiên. Nếu không phải một lần đặt chân đến đây, tận mắt ngắm nhìn núi sông thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào hiểu được tại sao người dân lại đặt cho vùng nước này cái tên mỹ miều như vậy.

3 địa danh ở Ninh Bình được phim Hollywood chọn làm bối cảnh

Di chuyển đến đầm Vân Long rất dễ dàng. Các bạn đi xuôi từ Hà Nội theo quốc lộ 1A, qua thành phố Phủ Lý (Hà Nam), đến ngã ba Gián Khẩu thì chạy xe theo hướng xã Gia Vân, Gia Viễn. Đầm Vân Long nằm ngay dưới chân đê.

Để tham quan đầm Vân Long, các bạn phải đi đò vòng quanh theo tuyến cố định. Mỗi tuyến tầm 1 tiếng 30 phút đi qua các hang động đẹp tuyệt trần và mang đến cho du khách những cung bậc cảm xúc khác nhau. Giá vé đò là 75.000 VNĐ/khách.

Ngồi đò, bạn sẽ cảm nhận một “Hạ Long trên cạn” hoàn toàn khác so với Tràng An hay Tam Cốc – Bích Động với không gian yên tĩnh, không ồn ào, không chen lấn, xô đẩy, giành khách. Làn nước trong vắt như gương soi bóng dãy núi đá. Một không gian yên bình của núi rừng hiện ra thật tráng lệ.

Dưới ánh nắng mặt trời, từng lớp rêu hiện lên thật rõ nét, những chú cá đuổi nhau hay chim le le lơ đãng thong thả bơi trên đầm. Có ai đó đã ví rằng Vân Long như một “Cửu Trại Câu” của Việt Nam bởi làn nước trong xanh kỳ ảo.

Chỉ dành một ngày cuối tuần và khoảng 2 tiếng đồng hồ ngồi đò ngắm cảnh, bạn sẽ được thưởng thức khung cảnh giang sơn có một không hai xuất hiện trong một bộ phim bom tấn của Hollywood, từ đó thêm yêu quê hương, đất nước Việt Nam.

Nếu may mắn, các bạn có thể được nghe những điệu hò của các cô lái đò trên sông, sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị mà bạn nên thử ít nhất một lần trong đời tại xứ “Rồng trên mây” này.

Nguyễn Huy Tùng

