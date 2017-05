Ngày 16/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo Nguyễn Nhật Duy (SN 1999, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Trần Hoài Nam (SN 2000, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội ) về tội Cố ý gây thương tích.

Bị hại trong vụ án này là T.H.V (SN 2002, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Trước đó, TAND quận Tây Hồ đã đưa vụ án ra xét xử và phạt hai bị cáo Nguyễn Nhật Duy 9 năm 6 tháng tù; Trần Hoài Nam 9 năm tù về tội danh trên.

Sau bản án sơ thẩm, cả hai bị cáo cho rằng mức án trên là quá nặng so với hành vi phạm tội của các bị cáo nên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, đầu tháng 10/2016, nữ sinh trung học N. Y. A (SN 2003, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) phát hiện bạn trai là N. T. S. (SN 2002, cùng trú tại phường Yên Phụ) tán tỉnh một bạn gái khác tên N. T. H. (SN 2003, trú tại phường Quảng An, Tây Hồ) nên rất tức tối.

Qua tìm hiểu, N. Y. A. biết H. đang là học sinh của một trường trung học trên địa bàn quận Tây Hồ. Tiếp tục theo dõi và nắm bắt được giờ giấc đi lại của “đối phương”.

Hình ảnh mang tính minh họa

Đến chiều ngày 7/10/2016, Y.A đã tập hợp nhóm bạn nữ đón lõng để đánh hội đồng H. Trong nhóm đó, bạn gái của Trần Nhật Duy cũng tham gia vụ đánh hội đồng. Duy biết việc này nên rủ Trần Hoài Nam đi xem các nữ sinh “xử” nhau.

Sau khi tan học, H cùng T. H. V rủ nhau ra vườn hoa Quảng An ngồi chơi thì bị nhóm nữ sinh do N.Y. A cầm đầu, đằng đằng sát khí đi đến và lao vào đánh, đấm túi bụi. Cháu V đã vội vàng vào can ngăn thì bị Duy chặn lại.

Thay vì chứng kiến một cuộc ẩu đả giữa các nữ sinh thì V đã bị Duy và Nam đánh bất tỉnh tại chỗ. Cuộc loạn đả của nhóm học sinh ở quận Tây Hồ chỉ dừng lại khi một số người lớn gần đó biết chuyện chạy tới can ngăn.

Về phần cháu V, ngay sau khi xảy ra sự việc đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Theo cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam sinh này là do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án , các tình tiết liên quan, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tới tính mạng, sức khỏe của người khác. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, biết ăn năn hối hận, đã bồi thường cho phía gia đình bị hại.

Từ đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định chấp nhận kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Duy 8 năm tù và Trần Hoài Nam 7 năm 6 tháng tù về tội danh trên.

Mạnh Hùng