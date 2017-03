Đều được đánh giá mạnh về năng lực và kinh nghiệm, việc đối đầu nhau tại sân chơi 'The Remix' giữa hai team khiến cuộc đua trở nên khốc liệt.

Tối 24/3, tập 10 Remix New Generation (The Remix) lên sóng với cuộc đối đầu giữa team Bảo Thy và Yến Trang qua chủ đề: Funk - Blue Jazz.

Team Bảo Thy bước vào phần thi đầu tiên. Với Ngốc nghếch - một bản dance sôi động được Bảo Thy biến hóa thành một bản Blue jazz mê hoặc. "Công chúa bong bóng" lột xác với hình tượng quyến rũ và mạnh mẽ. Bảo Thy có màn xoay vòng liên tục trên không khiến khán giả phải "thót tim".

Với ca khúc Can’t get you out of my head, Bảo Thy biến thành một nàng công chúa mang vẻ đẹp huyền bí và sắc lạnh. Sân khấu được dàn dựng bởi hiệu ứng "kính vỡ" đẹp mắt. Đặc biệt, rapper Kimmese còn khiến khán giả như muốn "nổ tung" khi bắn rap cực ngầu.

Đến với Give me your love, Bảo Thy trở lại hình ảnh ngọt ngào. Nữ ca sĩ làm "bùng nổ" sân khấu bằng vũ điệu "thả tim" dễ thương. Tiết mục còn có sự trợ giúp của S.T, tạo nên một không khí tưng bừng.

HLV Lưu Thiên Hương liền nói: "Đây không phải đêm chung kết mà sao Bảo Thy lại bung xõa dữ vậy. Thật sự cảm ơn các em, tôi rất tự hào vì các bạn đã làm hết sức và đưa hết những gì hay nhất lên sân khấu. Bạn đã làm ra chủ đề và kết hợp rất khéo léo với điện tử, không bị nhàm chán và có quá nhiều cung bậc".

Dương Khắc Linh cho rằng: "Không có chương trình nào có những tiết mục hoành tráng như Hòa âm ánh sáng và hôm nay Bảo Thy đã làm rất xuất sắc". Anh còn dành lời khen cho hai producer vì đã tìm ra cách remix mới những ca khúc quen thuộc.

Hồ Hoài Anh dành lời khen cho team Bảo Thy khi biết bám sát chủ đề, có câu chuyện rõ ràng và cho rằng vũ đạo thả tim của Bảo Thy sẽ hot.

Giám khảo khách mời SlimV chia sẻ: "Bây giờ SlimV mới hiểu tại sao khán giả gọi Bảo Thy là công chúa, vì Bảo Thy quá xinh. Phần dàn dựng của các bạn SlimV cũng rất thích. Bảo Thy luôn xây dựng hình tượng như một nàng công chúa và rất tỏa sáng. Về phần nhạc hai bạn producer đã làm rất tốt".

Kết quả, Bảo Thy nhận được 39,5 điểm từ giám khảo.

Team Yến Trang bước tiếp vào cuộc đua. Đúng như danh hiệu "nữ hoàng chiêu trò", Yến Trang có những màn dàn dựng, khai thác vũ đạo đẹp mắt. Với Keep me in love, Yến Trang mang đến một bản phối mới đầy cảm xúc. Màn nghiêng mình trên bục cao 2m khiến khán giả bất ngờ về độ "liều mạng" của nữ ca sĩ.

Với Dù anh muốn, Yến Trang hóa thân thành một cô nàng xinh đẹp, kiêu kỳ khoe vũ đạo quyến rũ. Cô nàng sử dụng những tấm kính thủy tinh để tăng độ ảo ảnh trên sân khấu.

Điểm nhấn trong phần dự thi của team Yến Trang là phần kết hợp với các thành viên nhóm Mây Trắng qua ca khúc Bao giờ lấy chồng. Lần đầu tiên, sau 10 năm tan rã, nhóm Mây Trắng mới tái ngộ trên sân khấu. Bản hit triệu view của Bích Phương được khoát một bản phối vui nhộn.

Giám khảo Dương Khắc Linh dành cho Yến Trang hai từ "quá đã" và chia sẻ: "Em đưa cho người xem rất nhiều bất ngờ. Lan Nhi dựng rất tuyệt vời. Cách nhóm Mây Trắng xuất hiện trên sân khấu rất ấn tượng, nhạc thì khỏi chê, âm thanh rất xuất sắc". Giám khảo Hồ Hoài Anh cảm thấy xúc động trước tình bạn của nhóm Mây Trắng và nghĩ rằng đây là team tốt nhất của Remix năm nay.

SlimV cảm thấy "đứng tim" trước phần trình diễn của Yến Trang và chia sẻ: "Tất cả mọi chi tiết, mọi người đều xâu chuỗi rất hợp lý làm cho mọi người bất ngờ từ giây phút này sang giây phút khác, âm nhạc hỗ trợ cho biên đạo, tổng thể mọi thứ rất tốt".

Lưu Thiên Hương cảm thấy rất tự hào và khen Yến Trang quyến rũ, tinh tế. Kết quả, team Yến Trang nhận được 39,5 điểm từ giám khảo.

Đến lúc team Bảo Thy và team Yến Trang ra sân khấu nhận kết quả. Hai team đang có số điểm ngang bằng nhau là 39,5. Với số điểm quy đổi từ bình chọn khán giả cao hơn (4 điểm) team Bảo Thy đã giành chiến thắng và bước tiếp vào vòng trong.