Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf của Nga tại căn cứ quân sự Hmeimim ở tỉnh Latakia, miền tây bắc Syria ngày 16/12/2015. Nguồn: AFP/TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dịp nghỉ lễ từ ngày 29/4 đến 2/5, thời tiết trên cả 3 miền khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời, nhờ trời nắng ráo ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. (Xem chi tiết)

Trước diễn biến của thị trường, Bộ trưởng Công Thương, Trần Tuấn Anh đã triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị trong ngành nhằm tìm các giải pháp cấp bách và lâu dài để tháo gỡ câu chuyện đầu ra và giải bài toán lợn hơi rớt giá. Tại cuộc họp, các ý kiến đều cho rằng nguyên nhân cốt lõi nhất dẫn đến những khó khăn trong tiêu thụ của ngành chăn nuôi lợn thời gian qua là do các hộ nông dân tăng đàn để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bất chấp các cảnh báo rủi ro từ Bộ Công Thương, khiến nguồn cung thịt lợn nội địa vượt quá nhu cầu trong nước. (Xem chi tiết)

Chiều nay, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Quốc Phòng, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm sinh Văn Tiến Dũng (1917-2002)”. Bộ tem gồm 1 mẫu do họa sỹ Tô Minh Trang thiết kế theo phong cách đồ họa với sự phối mầu chặt chẽ, thể hiện chân dung Đại tướng Văn Tiến Dũng trong quân phục Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bằng bút pháp tả thực, mẫu tem cũng thể hiện khí phách của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, vị tướng tài ba, mưu lược, nhà quân sự xuất sắc của dân tộc Việt Nam. (Xem chi tiết)

Theo Đồn Biên phòng Cửa Việt (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) chiều 28/4, đơn vị đã phối hợp với ngư dân vượt sóng to, gió lớn cứu hộ thành công 10 thuyền viên gặp nạn trên biển. Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, trên tàu cá QB-98145-TS gồm 10 thuyền viên và chở 30 tấn hải sản các loại, do anh Hoàng Nồm (SN 1975, ở xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) làm thuyền trưởng, trong lúc tiến vào cửa lệch Cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) đã bị trôi dạt rồi mắc cạn, không thể cập bờ bởi thời tiết xấu. (Xem chi tiết)

Về thông tin Thiên Ngọc Minh Uy “thoát xác” thành Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm, Bộ Công Thương cho biết, công ty này chưa được phép hoạt động. Bộ cũng có văn bản yêu cầu Thiên Ngọc Minh Uy niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động và thông báo cho tất cả người tham gia bán hàng đa cấp. (Xem chi tiết)

Ngày 28/4, ông Trần Lê Chương - Chủ tịch UBND xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, vào tối 21/4, Ban công an xã tiến hành bắt 1 nhóm người đang có hành vi đánh bạc tại nhà anh Lê Hồng Phương (xóm Hoàng Trù 1). Thời điểm này có 7 người tham gia đánh bạc. Trong quá trình bắt giữ, khẩu súng bắn đạn cao su trên tay ông Trần Văn S. - Phó trưởng công an xã Kim Liên đã bất ngờ phát nổ trúng vào lòng bàn tay của anh Trần Văn T. (SN 1982, trú xóm Hoàng Trù 1) khiến người này bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc đã được báo cáo lên Công an huyện Nam Đàn để tiếp tục điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về việc Moskva bán cho Ankara các hệ thống phòng không hiện đại S-400. Đây là thông báo ngày 28/4 của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, đồng thời cho biết hiện hai bên đang đàm phán về giá cả và một số vấn đề khác. Theo Ngoại trưởng Cavusoglu, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua các hệ thống phòng không của Nga để tăng cường khả năng phòng không của mình.

Những cáo buộc vô căn cứ nhắm vào Điện Kremlin đang kích động gia tăng khả năng khủng hoảng quan hệ toàn diện, có thể gián tiếp dẫn đến chiến tranh Mỹ - Nga. Đó là nhận định của nhà sử học-chính trị học người Mỹ Stephen Cohen, quan sát viên của tờ The Nation. (Xem chi tiết)

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump không phải là một nhà lãnh đạo chính trị độc lập thực sự, mà chỉ đơn thuần thực hiện các quyết sách của các tập đoàn, quân đội và tình báo Mỹ để phục vụ lợi ích của họ. (Xem chi tiết)

Ngày 28/4, Lực lượng Phòng vệ Trên không (ASDF) của Nhật Bản thông báo hai máy bay chiến đấu F-15 của lực lượng này đã tập trận chung với hai máy bay chiến đấu F/A-18 của Hải quân Mỹ trên tàu Carl Vinson của Mỹ ở phía Đông tỉnh Okinawa của Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết cuộc tập trận này nhằm tăng cường hơn nữa sức mạnh răn đe của liên minh Mỹ-Nhật, đồng thời tỏ rõ cam kết của Nhật Bản đối với sự ổn định của khu vực.

