Nhân dịp kỷ niệm 33 năm Báo Nông thôn Ngày nay ra số đầu tiên (7.5.1984 - 7.5.2017), nhiều bạn đọc - những người đồng hành thân thiết nhiều năm qua đã gửi gắm tâm sự và tình cảm đến báo.

Thông tin "đúng, trúng, đa dạng, hấp dẫn"

"Là lãnh đạo chủ chốt của Hội Nông dân tỉnh Long An, tôi chúc mừng Báo Nông thôn ngày nay bước sang tuổi 33. Trong những năm qua, Nông thôn Ngày nay là tờ báo được cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Long An thích đọc bởi nội dung, hình thức của tờ báo; các ấn phẩm của báo đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của 1 bộ phận độc giả quan trọng, nòng cốt là cán bộ, hội viên, nông dân. Ở Long An. Qua theo dõi, quan sát, chúng tôi còn thấy, báo thu hút được sự quan tâm, đón đọc của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, nhất là ở cơ sở.

Ông Phạm Minh Hùng-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An.

Báo đã thông tin đúng, trúng, đa dạng, hấp dẫn, kịp thời các vấn đề chính trị-thời sự trong nước và quốc tế. Các vấn đề nổi bật của lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn được báo phản ánh kịp thời.

Không chỉ nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả, phong trào thiết thực của Hội Nông dân các cấp, của hội viên, nông dân, báo còn tổ chức nhiều tin, bài phản biện, góp ý xây dựng, thực hiện chính sách mà tập trung nhiều nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là 1 trong những thế mạnh thông tin của tờ báo.

Trong những năm qua, Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt đã quan tâm, đầu tư để phản ánh được nhiều những thông tin, nhất là thông tin lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Long An.

Là bạn đọc của báo và là lãnh đạo chủ chốt Hội Nông dân của 1 tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tôi mong Báo Nông thôn Ngày nay tiếp tục quan tâm, đầu tư về nhân lực, phương tiện để thông tin khu vực này nói chung và tỉnh Long An, trong đó có các cấp Hội Nông dân tỉnh nhà đến được với đông đảo bạn đọc. Qua đó, báo góp phần tuyên truyền, vận động, động viên công tác Hội và phong trào nông dân của khu vực và của tỉnh Long An…

Chương trình từ thiện của Báo NTNN rất thiết thực và ý nghĩa

"Chương trình Giếng nước nhân ái" và "Vườn rau dinh dưỡng cho trẻ em nghèo" của Báo NTNN/Dân Việt là chương trình từ thiện rất ý nghĩa, thiết thực giúp cho các thầy cô và trò ở vùng sâu xa như chúng tôi bớt vất vả hơn trong sự nghiệp trồng người. Các cô giáo của trường đã vui mừng reo hò khi những giọt nước đầu tiên phun lên. Từ nay các con sẽ được dùng nước sạch và các cô cũng chú tâm hơn việc chăm sóc lớp măng non tốt hơn".

(Cô Nguyễn Thị Nga - Hiệu trưởng Trường Mầm non Núa Ngam, Điện Biên)

Mong được tham gia nhiều hơn các chương trình từ thiện của Báo

"Tôi thật sự thấy các chương trình của Báo NTNN/Dân Việt không màu mè kiểu cách mà rất thiết thực nhân văn. Các chương trình do Báo khởi xướng và tổ chức đều cụ thể đều, phù hợp với từng địa phương. Tôi rất cảm phục những chương trình của Báo. Mong được cùng tham gia nhiều hơn nữa trong các chương trình của Báo để chung tay hỗ trợ bà con nông dân nghèo".

(Bà Diệu Trang Vivian - Thành viên Hội PTTH khối đoàn kết khóa 1987-1990)

Sự quan tâm của Báo là động lực để chúng em cố gắng

"Chúng em rất cảm ơn Báo NTNN/Dân Việt đã không quản ngại xa xôi, đường đi khó khăn mang đến cho em và các bạn nhiều món quà ý nghĩa. Nhờ có Báo, chúng em đã được ăn bánh trung thu, được xem chị Hằng, chú Cuội diễn. Sự quan tâm của Báo là động lực để chúng em cố gắng hơn nữa".

(Em Thào A Khứ - Học sinh trường Tiểu học Trịnh Tường số 2, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai)