Cư dân mạng lại tiếp tục “gọi hồn” Hồ Ca sau khi bạn diễn An Dĩ Hiên công khai kết hôn với bạn trai đại gia trên mạng xã hội.

Mới đây, An Dĩ Hiên đã khiến cả làng giải trí Hoa ngữ phải bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với bạn trai Trương Vinh Luyện trên mạng xã hội. Được biết, chồng sắp cưới của nữ diễn viên là đại gia người Macau và hai người hẹn hò đã được hơn hai năm nay. Trên weibo và facebook, An Dĩ Hiên đăng tải ảnh cưới với dòng chia sẻ ngọt ngào:“1230 ngày trước anh đột nhiên bước vào thế giới của em. Em nghiêm túc dùng 810 ngày sau để quen biết anh. Chẳng thể ngờ em lại bị anh chinh phục. Thôi được rồi. Cứ ở bên cạnh anh, ăn tới già, chơi tới già… làm một chú Doraemon mãi mãi không già. Tương lai xin anh hãy chăm sóc thật tốt cho vợ anh là bà Trần nhé”.

Lời chia sẻ với chồng sắp cưới đầy ngọt ngào của An DĨ Hiên.

Điều thú vị là nghe tin An Dĩ Hiên kết hôn, weibo Hồ Ca lại được dịp náo nhiệt bởi anh từng là bạn diễn với An Dĩ Hiên trong nhiều bộ phim. Hồ Ca từng được phong biệt danh “Thánh ế” khi rất nhiều bạn diễn với anh như Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi,.. lần lượt có bạn trai hoặc “lên xe bông” thì nam diễn viên vẫn vui vẻ với “kiếp độc thân”. Lần này An Dĩ Hiên công bố chuyện tình cảm, như thường lệ, Hồ Ca lại lên top tìm kiếm. Rất nhiều cư dân mạng lại nhắc tên Hồ Ca: “Hồ Ca đang ở Mỹ mà vẫn bị “gọi hồn” nữa”, “Mới năm nào còn được thấy Hồ Ca cùng An Dĩ Hiên trong Tiên kiếm kỳ hiệp truyện vậy mà thời gian trôi thật nhanh”, “Hồ Ca có khi nào anh sẽ mãi mãi độc thân không”… cùng rất nhiều bình luận hài hước khác.

Một số bức ảnh cưới tuyệt đẹp của An Dĩ Hiên và bạn trai:

Thu Phương