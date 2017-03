Hút được hơn 41.000m3 cát nạo vét luồng lạch, nhưng nhà thầu thi công (thuộc Cục Đường thủy nội địa, Bộ GTVT) chỉ đổ vào bãi biển Cửa Đại hơn 7.600 m3.

Những tàu được thuê hút và bơm cát tại Cửa Đại - Hội An lại đang bơm cát vào bờ công trình lấn biển đô thị Đa Phước ở Đà Nẵng vào sáng ngày 15-3 - ảnh PV cắt từ clip

Bờ biển Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam) suốt mấy năm qua bị sạt lở dữ dội. Trước tình thế nguy cấp, trung ương quyết định chi ngân sách nhiều chục tỷ đồng thực hiện việc nạo vét thông luồng lạch cửa sông phía nam Cửa Đại để thuận tiện cho tàu thuyền ra khơi. Đồng thời sẽ bơm toàn bộ số cát tận thu được vào khu vực bãi biển Cửa Đại để bồi đắp cho bờ.

Hai dự án cùng lúc được triển khai từ cuối tháng 2/2017 để thực hiện việc này. Gồm dự án “Nạo vét đảm bảo giao thông khu vực Cửa Đại” do BQL Dự án đường thủy nội địa (Cục Đường thủy nội địa-Bộ GTVT) thực hiện với khối lượng khoảng 100.000 m3, kinh phí 12 tỷ đồng. Và dự án “Chống sạt lở khẩn cấp bờ biển Hội An” do BQL Dự án đầu tư xây dựng Hội An (thuộc UNND TP Hội An) thực hiện, với khối lượng khoảng 80.000m3.

Trong lúc dự án phía Hội An quản lý sắp hoàn thành kế hoạch, thì dự án do Cục Đường thủy nội địa làm chủ đầu tư lại xảy ra quá nhiều điều bất thường.

Dấu hiệu rõ nhất là sự chênh lệch quá lớn giữa khối lượng cát hút được với khối lượng cát đổ trả lại vào bờ.

Theo báo cáo ngày 23/3/2017 của BQL Dự án đường thủy nội địa (Cục Đường thủy nội địa, Bộ GTVT) – đại diện chủ đầu tư do ông Phạm Văn Thông – Trưởng ban ký, cung cấp cho báo chí, thì đến ngày 17/3/2017, nhà thầu đã thi công được 41.017m3 (đạt 46,30%).

Tuy nhiên, trả lời báo chí cùng thời điểm trên, ông Phạm Văn Sơn - Giám đốc Đoạn đường thủy nội địa Quảng Nam (Sở GTVT Quảng Nam), lại cho biết đến ngày 17/3/2017, dự án trên mới đổ vào bờ Cửa Đại được 12.000m3.

Thế nhưng đó vẫn chưa phải là con số chính xác. Chiều nay (25/3), trả lời phóng viên TPO, ông Phạm Văn Điểu – Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng Hội An khẳng định con số không phải là 12.000m3 như đại diện Đoạn đường thủy Quảng Nam nói. Mà thực tế phía dự án của Cục Đường thủy nội địa tính đến ngày 17/3/2017 mới chỉ đổ vào bờ Cửa Đại được 7.643,9m3.

Sáng ngày 15.3 hai tàu chở cát từ Hội An ra đang bơm xuống khu vực dự án lấn biển đô thị Đa Phước ở Đà Nẵng (ảnh cắt từ clip)

Theo ông Điểu, tại cuộc họp ngày 8/3, UBND TP Hội An giao trách nhiệm cho BQL Dự án đầu tư xây dựng Hội An trực tiếp giám sát kiểm đếm khối lượng cát bơm vào Cửa Đại của cả 2 dự án. Việc kiểm tra giám sát khối lượng cát tập kết vào bờ luôn có sự chứng kiến và xác nhận của người thuộc dự án của BQL Đường thủy nội địa.

Ông Nguyễn Sơn, cán bộ BQL Dự án đầu tư xây dựng Hội An – người trực tiếp giám sát các tàu đổ cát vào Cửa Đại đã khẳng định con số 7.643,9m3 kể trên. Đây là số liệu tổng hợp từ nhật ký công trình theo từng chuyến tàu.

Và cho đến chiều nay (25/4), khối lượng cát bơm vào bờ Cửa Đại mà dự án của BQL Đường thủy nội địa thực hiện mới đạt con số trên 16.000m3, vẫn ít hơn nhiều so với số liệu trên 41.000m3 mà lãnh đạo đơn vị này cung cấp cho báo chí trước đó.

Như vậy, đây có thể coi là bằng chứng rõ rệt khẳng định việc “ăn cắp” cát tại Cửa Đại khiến dư luận bức xúc thời gian qua.

Trần Tuấn