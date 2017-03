Sau khi say rượu, tự ý mở van xả lũ hồ chứa nước Suối Vực gây ngập nặng, 3 thanh niên đã hoảng sợ bỏ chạy.

Công an huyện Sơn Hòa, Phú Yên cho biết đã triệu tập 3 thanh niên ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa vì tự ý mở van xả lũ hồ chứa nước hồ Suối Vực rạng sáng 15/3 gây ngập nặng, nhiều hoa màu của người dân bị cuốn trôi.

Theo thông tin ban đầu, 3 thanh niên này khai nhận tối 14/3, họ mang rượu cùng nhau uống ở bờ đập hồ chứa nước Suối Vực. Khi đi vệ sinh ở khu vực tháp điều hành thì họ đã nghịch hộp điện của tháp điều hành làm khởi động, vận hành hệ thống van xả lũ ở cửa tràn.

Cửa xã lũ hồ chứa nước Suối Vực. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Do đó một lượng lớn nước trong hồ chảy qua tràn, đổ xuống các khu vực bên dưới, gây ngập đột ngột nhiều khu vực thuộc hai xã Suối Bạc, Sơn Nguyên, cuốn trôi nhiều tài sản, hoa màu của người dân.

Sau khi xảy ra vụ việc, 3 thanh niên này đã bỏ trốn khiến công an phải vào cuộc truy xét mới tìm ra.

Đại tá Mai Vĩnh Bình, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa, Phú Yên, cho biết sẽ trưng cầu giám định thiệt hại rồi đưa ra phương án xử lý cụ thể ba thanh niên say rượu xả lũ này. Tuy nhiên, theo xác định bước đầu của công an thì họ "không có động cơ phá hoại".

Ông Trần Tiến Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam - đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa nước Suối Vực, sự cố đã làm 2 triệu m3 nước từ hồ Suối Vực đổ xuống các khu vực bên dưới.

Sự việc hy hữu này đã gây hậu quả không nhỏ. Theo ước tính của chính quyền, thiệt hại vào khoảng 300 triệu đồng.Cụ thể, dòng nước đã cuốn trôi 15 tấn mía, 1 chiếc ghe, 18 máy bơm điện, làm sạt lở, cuốn trôi 4,4ha hoa màu của người dân xã Sơn Nguyên, Suối Bạc và Sơn Hà...

Minh Tuệ (T/h)

Theo Đời sống Plus