Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ Công an chấn chỉnh ngay việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cấp, cấp đổi, cấp lại Căn cước công dân.

Người dân làm thẻ căn cước công dân ở Hà Nội. Ảnh: LĐO

Gần đây một số tờ báo phản ánh tình hình chậm trễ trong việc cấp Căn cước công dân gây ảnh hưởng lớn đến các giao dịch của người dân.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chấn chỉnh ngay việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cấp, cấp đổi, cấp lại Căn cước công dân; có giải pháp khắc phục dứt điểm tình trạng chậm trễ trong việc trả Căn cước công dân và tình trạng các cơ quan, tổ chức yêu cầu người dân phải đi lại nhiều lần để xác nhận Chứng minh nhân dân cũ và Căn cước công dân là một người trong thực hiện giao dịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/10/2017.

Như Lao Động đã đưa tin, việc cấp thẻ căn cước công dân sẽ không quá 15 ngày tính từ khi công an nhận đủ hồ sơ nhưng thời gian qua, người dân phải chờ rất lâu do thiếu phôi thẻ.

Tình trạng chậm trễ cấp thẻ CCCD không chỉ diễn ra ở Hà Nội, mà còn ở tất cả các địa phương khác (hiện chỉ mới triển khai ở 16 tỉnh, thành phố - PV) từ tháng 7.2017.

Trao đổi với phóng viên, thượng úy Trần Thái Hòa - Đội phó Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Ba Đình (Hà Nội), cho biết, thời gian qua có tình trạng trả thẻ chậm ở quận do thiếu vật tư, nguyên nhân này đã được cơ quan quản lý thông báo trước đó.

Trong thời gian chậm trả thẻ do nguyên nhân chờ vật tư, đơn vị vẫn tiếp nhận các hồ sơ của người dân đăng ký làm thẻ CCCD. Thay vì hẹn từ 10-15 ngày trả như trước, đơn vị đã hẹn giãn ngày ra và giải thích cho người dân hiểu lý do chậm trễ để người dân thông cảm.

Một lãnh đạo Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72, Bộ Công an) cho biết trong quá trình đổi thẻ CCCD, người dân vẫn được sử dụng CMND cũ, chỉ khi nào đến nhận thẻ căn cước mới phải cắt góc CMND.

Hệ thống in thẻ CCCD đã hoạt động trở lại do nguồn vật liệu đã vận chuyển đầy đủ về Việt Nam. Để giải quyết số thẻ căn cước bị tồn thời gian qua, hệ thống máy móc sẽ hoạt động 24/24 giờ để in thẻ.

BTS