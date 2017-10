Tòa còn kiến nghị cơ quan điều tra nhanh chóng điều tra, khởi tố một số doanh nghiệp, cá nhân có hành vi đưa hối lộ trong vụ án này đã được xác định với số tiền lớn và rất lớn.

Ngày 20-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm lưu động tại TP Cần Thơ đã tuyên án vụ nguyên bảy cán bộ thanh tra giao thông (TTGT) ở Cần Thơ cùng hai người khác về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo nghe tòa phúc thẩm tuyên án ngày 20-10. Ảnh: NN

Theo HĐXX, các bị cáo nguyên là cán bộ TTGT của Cần Thơ, là thanh tra viên nhưng không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao mà còn lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận tiền của các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vận tải để không kiểm tra hoặc xử lý nhẹ. Bị cáo Cần và An giúp sức cho các bị cáo khác phạm tội.

Do đó, cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội nhận hối lộ là có căn cứ, đúng pháp luật. Riêng bị cáo Duy cho rằng số tiền bị cáo nhận hối lộ ít hơn rất nhiều so với cáo trạng quy kết, song căn cứ vào các lời khai của các bị cáo trong vụ án như Cần, Anh, Tâm, An cũng như lời khai của các các doanh nghiệp, cá nhân đã nộp tiền cho bị cáo qua bị cáo Cần. Cụ thể là lời khai của bị cáo Cần là người môi giới các khách hàng cho bị cáo Duy, thể hiện Cần trực tiếp đưa tiền cho Duy. Lời khai nại của bị cáo Duy là không có căn cứ và nhằm trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Do đó, kháng cáo của bị cáo Duy không có cơ sở được chấp nhận.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trong một thời gian dài các bị cáo không thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao là thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật giao thông đường bộ và ngược lại câu kết với các đối tượng ngoài xã hội để bỏ qua hoặc xử nhẹ để thu tiền của các chủ phương tiện giao thông vận tải.

Hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ xâm phạm vào tính đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động tổ chức của TTGT và gây phẫn nộ trong xã hội khi pháp luật về an toàn giao thông bị buông lỏng. Do đó cần phải xử phạt thật nghiêm khắc để đảm bảo tính giáo dục và phòng ngừa chung.

Các bị cáo ngồi chờ tòa tuyên án vào sáng 20-10. Ảnh: NN

Từ đó, tòa bác kháng cáo của các bị cáo Tâm, Duy, Cần, Minh, Thiện, Pháp, Lưu. Riêng đối với bị cáo Võ Hoàng Anh, tòa đánh giá là bị cáo này đã khắc phục số tiền thu lợi bất chính rất lớn (trên 400 triệu) và có cha được tặng huân chương kháng chiến chưa được cấp sơ thẩm xem xét là tình tiết giảm nhẹ nên được tòa phúc thẩm xem xét, giảm một phần hình phạt, từ 15 năm tù xuống còn 13 năm tù.

Theo đó, bản án phúc thẩm tuyên bị cáo Duy tù chung thân, Cần 20 năm tù, Hoàng Anh 13 năm tù, Tâm 10 năm tù, Minh 9 năm tù, các bị cáo Pháp, Thiện, Lưu và An mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

Ngoài ra, tòa còn kiến nghị cơ quan điều tra nhanh chóng điều tra, khởi tố một số doanh nghiệp, cá nhân có hành vi đưa hối lộ trong vụ án này đã được xác định với số tiền lớn và rất lớn.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2016, bảy cán bộ TTGT TP Cần Thơ đã câu kết, thỏa thuận với một số doanh nghiệp, cá nhân có xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa để không bắt hoặc bắt các lỗi nhẹ khi vi phạm giao thông đường bộ. Tổng số tiền các bị cáo đã nhận là gần 4 tỉ.

Xử sơ thẩm vào ngày 11-7 vừa qua, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Duy tù chung thân, Cần 20 năm tù, Hoàng Anh 15 năm tù, Tâm 10 năm tù, Minh 9 năm tù, các bị cáo Lưu, Thiện, Pháp, An mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

NHẪN NAM