Tình trạng chặt phá rừng trái phép xảy ra ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước kéo dài đã nhiều năm, nhưng đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam mới vào cuộc điều tra, khởi tố được một đối tượng. Sự chậm trễ này gây bức xúc trong cán bộ, nhân dân địa phương.

Rừng đầu nguồn bị tàn phá

Tiên Lãnh là một xã miền núi nằm phía tây, cách khu trung tâm huyện Tiên Phước hơn 30 km. Xã có hơn 5.600 ha rừng, trong đó có đến 2.500 ha rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ.

Thế nhưng, gần đây, những cánh rừng tự nhiên đã bị tàn phá nghiêm trọng. Vào những ngày đầu tháng 10 này, có dịp theo chân những người dân địa phương vào sâu khu rừng ở thượng nguồn sông Tranh, chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn thấy những cây rừng vừa bị chặt bỏ ngổn ngang. Tại hai tiểu khu 556 và 557, nhiều cánh rừng tự nhiên, phòng hộ bị các đối tượng khai thác trái phép chặt phá để lấy gỗ và lấy đất trồng keo. Ông Trần Ngọc Sơn, người dân ở xã Tiên Lãnh phân trần, rừng ở đây bị phá từ nhiều năm trước, chúng tôi đã nhiều lần phản ảnh với cán bộ kiểm lâm và UBND xã nhưng vì xử lý không kiên quyết, rừng cứ tiếp tục chảy máu. Mãi đến giữa tháng 9-2017, khi người dân phản ảnh, báo chí lên tiếng, các cơ quan chức năng ở huyện và ở tỉnh mới vào cuộc kiểm tra.

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) Quảng Nam, từ năm 2010 đến nay, tại địa bàn xã Tiên Lãnh đã xảy ra hơn 50 vụ phá rừng tự nhiên để lấy gỗ và đất trồng keo, làm thiệt hại hơn 124 ha rừng tự nhiên. Đáng chú ý, trong số này có gần 88 ha rừng phòng hộ bị các đối tượng chặt phá làm ảnh hưởng môi trường và hệ sinh thái rừng. Điều đáng nói là trong tổng số rừng bị tàn phá ở xã Tiên Lãnh có hơn 68 ha rừng đã được Ban quản lý trồng rừng huyện Tiên Phước giao cho nhóm hộ và có gần 50 ha do UBND xã Tiên Lãnh quản lý. Cũng theo thông tin từ Sở NN và PTNT, tính riêng, từ đầu năm 2017 đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện 10 vụ phá rừng, khiến hơn 24 ha rừng chức năng phòng hộ bị “xóa sổ”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thừa nhận, những cánh rừng tự nhiên ở Tiên Lãnh hiện đang bị chặt phá nghiêm trọng, trong đó, vụ phá rừng tự nhiên ở khu vực Dội Lớn thuộc khoảnh 5 và khoảnh 6 thuộc tiểu khu 556 gây bức xúc trong nhân dân. Qua điều tra, Công an huyện Tiên Phước đã xác định, ông Phùng Văn Bảy (SN 1978, trú tại thôn 9, xã Tiên Lãnh) chính là người đã thuê bảy người dân ở xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) phá gần 5 ha rừng có chức năng phòng hộ để trồng keo. Mới đây, Công an huyện Tiên Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng đối với ông Phùng Văn Bảy về hành vi “hủy hoại rừng”.

Đùn đẩy trách nhiệm

Theo quy định, xã Tiên Lãnh có một kiểm lâm địa bàn, tham mưu giúp Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh quản lý bảo vệ rừng tại địa phương. Vậy mà, rừng phòng hộ ở đây bị tàn phá kéo dài gần sáu năm rồi và việc điều tra, xử lý vi phạm không đến nơi đến chốn.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh Võ Hồng Nhiệm viện lý do diện tích rừng trên địa bàn xã nằm ở địa bàn cách trở, diện tích rừng lớn lại giáp với nhiều địa phương cho nên công tác kiểm tra, phát hiện gặp rất nhiều khó khăn. Một quan chức khác ở huyện Tiên Phước cho rằng, do xã Tiên Lãnh có số dân đông, nhưng đất sản xuất ít, vậy nên người dân tác động vào rừng là điều không tránh khỏi.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT Lê Minh Hưng khẳng định, rừng ở xã Tiên Lãnh bị tàn phá kéo dài là do việc phát hiện, điều tra, xử lý chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa hạt kiểm lâm với chính quyền địa phương và các ngành chức năng chưa chặt chẽ. Các cấp chính quyền ở địa phương chưa làm tròn trách nhiệm của mình, nhất là chưa phát huy vai trò của người dân và cả hệ thống chính trị đồng lòng vào cuộc kiểm tra, quản lý, bảo vệ rừng.

Về phía cơ quan công an, Đại tá Nguyễn Văn Cự, Trưởng Công an huyện Tiên Phước bộc bạch, từ năm 2010 đến nay, cơ quan kiểm lâm đã khởi tố một số vụ án phá rừng, nhưng do để quá lâu, khi cơ quan điều tra tiếp nhận hồ sơ thì hiện trường nhiều vụ phá rừng đã bị thay đổi, việc thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn. Do vậy, không đủ chứng cứ để khởi tố bị can. Và đây là nguyên nhân khiến cho các vụ án đã khởi tố lâu nay bị “treo”, các đối tượng không bị đưa ra xử lý nghiêm minh để răn đe và đây là nguyên nhân sâu xa khiến rừng tiếp tục bị tàn phá...

Cần xử lý nghiêm

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, các vụ phá rừng phòng hộ tại xã Tiên Lãnh không phải để lấy gỗ mà mục đích chính là để lấy đất sản xuất, trồng rừng nguyên liệu. Tuy nhiên, diện tích rừng bị phá chủ yếu là rừng tự nhiên quy hoạch phòng hộ cho nên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng phòng hộ đầu nguồn và môi trường sinh thái. Do vậy, cần phải điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm và phải tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đã để xảy ra vụ việc nghiêm trọng này.

Hiện UBND tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan kiểm lâm và chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức điều tra, thu thập chứng cứ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật; xem xét, rút hồ sơ lên tỉnh để điều tra, tìm ra kẻ chủ mưu thuê người dân phá rừng. Đối với UBND huyện Tiên Phước cần khẩn trương kiểm tra, rà soát lại diện tích rừng bị tàn phá tại xã Tiên Lãnh; sớm tổ chức giao đất, giao rừng cho các hộ dân có nhu cầu trồng rừng sản xuất; đồng thời đề xuất với UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững và hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020. Mặt khác, UBND huyện Tiên Phước cần chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền xã Tiên Lãnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc hợp đồng giao khoán, quản lý, bảo vệ rừng và trả tiền giao khoán kịp thời cho người dân; chủ động tăng cường phối hợp với các địa phương vùng giáp ranh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng theo quy chế đã ký.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN và PTNT phối hợp với các ngành liên quan tổ chức rà soát, đánh giá lại kết quả quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa các địa phương; sớm xây dựng quy chế phối hợp giữa các hạt kiểm lâm vùng với các địa phương trong vùng quản lý. Đồng thời chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương lập đề cương, dự toán chi tiết xây dựng đề án ứng dụng phần mềm và trang thiết bị cần thiết cho công tác quản lý bảo vệ rừng qua hình ảnh vệ tinh trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường cần xem xét lại quy định của ngành trong việc đo diện tích rừng vi phạm nhằm tạo điều kiện cho hạt kiểm lâm các huyện chủ động trong việc hoàn thiện hồ sơ, kịp thời chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với các vụ vi phạm hình sự về hành vi phá rừng để làm căn cứ khởi tố vụ án, đưa các đối tượng phá rừng và những cán bộ “tiếp tay” phá rừng ra xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật.

