Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, người yêu cũ của danh hài Hoài Linh - Hà My, chỉ mong có cơ hội được hát và chăm lo cho gia đình.

Từ đỉnh cao xuống vực sâu

Hà My sinh năm 1978, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô chính là đại diện cho thế hệ thứ 3 nối nghiệp tài tử cải lương trứ danh bà Năm Cần Thơ và gọi danh ca Thái Châu là cậu ruột. Cha mẹ cô là đôi vợ chồng nghệ sĩ Tấn Đạt – Kim Hà. Vì vậy, việc Hà My đi theo con đường nghệ thuật là một điều hiển nhiên.

Thừa hưởng chất giọng ngọt ngào, truyền cảm và đặc biệt đi vào lòng người, năm 8 tuổi, Hà My đã nổi tiếng với vai Quách Hải Thọ trong vở Bao Công vô lò gạch.

Được nữ nghệ sĩ Kiều My, vợ nghệ sĩ Minh Cảnh nhận con nuôi, hai người mẹ Kim Hà và Kiều My ghép tên nhau thành nghệ danh Hà My đặt cho cô. Thế nhưng, đến năm 15 tuổi, cô gái trẻ đến từ Cà Mau lại rẽ hướng sáng con đường ca hát bằng những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ.

Bước đi này đem đến cho Hà My tất cả, từ danh vọng đến tiền tài. Lúc bấy giờ, cô cùng Ngọc Sơn chính là những người tiên phong phát hành các đĩa ca nhạc trữ tình trong nước, cạnh tranh với băng đĩa hải ngoại. Hà My gặt hái được nhiều thành công, phát hành 6 CD được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Đặc biệt, CD mang chủ đề Đời chỉ là bể dâu có doanh số bán kỷ lục.

Tuy nhiên, thời hoàng kim của giọng ca nổi tiếng cũng dần phai nhạt. Hà My vướng vào nhiều scandal về cuộc sống riêng tư. Thêm vào đó là những cuộc tình không trọn vẹn, có con vào năm 17 tuổi khiến danh tiếng của cô tuột dốc không phanh. Cuộc sống Hà My rẽ sang một hướng khác, từ đỉnh cao danh vọng, thoáng chốc chỉ còn hư vô.

Nỗ lực nuôi sống gia đình

Hiện tại, mặc dù đã ổn định về cuộc sống, Hà My vẫn gánh trên vai trách nhiệm nuôi mẹ già, con gái và đứa cháu ngoại chưa tròn 1 năm tuổi. Cả nhà hiện đang sống trong một căn nhà nhỏ ở huyện Nhà Bè, TPHCM.

Căn nhà này cô tích góp mua được chính nhờ sự hỗ trợ của Đàm Vĩnh Hưng, khi anh giúp đỡ, mời cô đi hát. Vì gánh nặng gia đình, Hà My không ngần ngại nhận những lời mời hát đám cưới, thậm chí mượn nợ để trang trải chi phí trong nhà.

Nhìn vào hình ảnh Hà My lúc này, công chúng không khỏi xót xa cho giọng ca một thời lừng lẫy. Khán giả người thương, người ghét, người xót xa cho một số phận sở hữu tất cả điều kiện để làm nghề nhưng không giữ được hào quang.

Năm 2016 – 2017, Hà My nỗ lực quay trở lại sân khấu bằng những cuộc thi âm nhạc thể loại Bolero – Trữ tình. Giọng hát Hà My một lần nữa khiến khán giả thổn thức. Tưởng chừng mọi lỗi lầm trong quá khứ đã được khán giả thứ tha thì Hà My lại gây sóng gió khi tiết lộ mối tình đầu với Hoài Linh.

Câu chuyện gây ồn ào trên truyền thông suốt một thời gian dài. Chưa dừng ở đó, cậu ruột Thái Châu lại phản ứng gay gắt sau khi nghe cháu gái hát trên sân khấu. Con đường quay trở lại của Hà My còn rất nhiều chông gai.

Quay trở lại với cái nôi cải lương để được hát

Nổi lên ngay từ khi 8 tuổi trên sân khấu, đây chính là lúc cô quay trở về nguồn cội, về với vòng tay của nghệ thuật cải lương. Tự mình đăng kí tham gia Đường đến Danh ca Vọng cổ, Hà My chứng tỏ sự mạnh mẽ, không gục ngã trước sóng gió cuộc đời. Bước lên sân khấu với ca khúc Sa mưa giông đầy tự sự, Hà My không những chinh phục Thanh Hằng, Kim Tử Long, Thoại Mỹ mà còn tạo ấn tượng tốt với khán giả ở trường quay.

Thanh Hằng nhận xét cách xử lý của con nhà nòi như Hà My rất hay và nhịp nhàng. Thoại Mỹ thậm chí lao thẳng lên sân khấu, động viên tinh thần và thuyết phục cô về đội mình. Kim Tử Long mặt khác lại nhận ra tiếng hát lãng mạn, có hồn và khuyên cô hãy gác lại tất cả những biến cố cuộc đời, hát hết mình trên sân khấu Đường đến danh ca vọng cổ. Hà My quyết định về với nam huấn luyện viên, mở đầu cho một chặng đường mới.

Hà My hát Sa mưa giông:

Không giấu nổi niềm hạnh phúc bằng những giọt nước mắt, Hà My tâm sự cô tham gia chương trình không phải vì muốn tranh giành mà chỉ muốn được hát, được làm nghề và nối nghiệp gia đình.

Kim Tử Long, Thoại Mỹ xúc động, cho rằng Hà My đã rất sáng suốt khi quay trở về với sân khấu cải lương. Có thể nói, Hà My đã nếm đủ cay, đắng, ngọt, bùi trong showbiz đầy rẫy thị phi này. Đây chính là lúc Hà My tìm lại bản thân, sống cho bản thân và gia đình.

Đối với cô bây giờ, thắng thua không phải là ưu tiên hàng đầu, quan trọng hơn hết là cô được đến gần hơn với khán giả, được hát cho thỏa đam mê. Hơn hết, Hà My mong muốn có đủ điều kiện nuôi mẹ già, nuôi con, nuôi cháu. Như thế, là đã đủ.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Hà My mong sẽ được khán giả sẽ đón nhận, được hát và có điều kiện chăm lo cho gia đình nhỏ. Hi vọng, HLV Kim Tử Long sẽ giúp tên tuổi Hà My tỏa sáng trở lại trên sân khấu cải lương.

