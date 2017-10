Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai yêu cầu đơn vị tổ chức xiếc 'treo đầu dê bán thịt chó' phải trả lại tiền vé, đồng thời xin lỗi công khai khán giả.

Liên quan vụ khán giả Đồng Nai "quậy" đoàn xiếc vì cho là lừa đảo, ngày 16-10, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Đồng Nai đã có văn bản kết luận ban đầu về vụ việc.

Ông Lê Kim Bằng, Giám đốc Sở VH-TT-DL cho biết Công ty Biểu diễn nghệ thuật Nguyễn Hưng (viết tắt là Công ty Nguyễn Hưng, trụ sở tại TP HCM) được sở chấp thuận tổ chức đêm xiếc, tạp kỹ tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, đêm 14-10.

Khoảng 20 giờ ngày 14-10, sau khi nhóm xiếc biểu diễn được 2 tiết mục, một nữ khán giả lên sân khấu giật micro của người dẫn chương trình, đề nghị ngưng biểu diễn. Người này cho rằng đơn vị tổ chức quảng cáo là khán giả sẽ được phục vụ máy lạnh và có ghế ngồi, thế nhưng thực tế lại diễn ra ngoài trời, khán giả phải trả tiền ghế và chương trình không phong phú như đã nói.

Khán giả nổi giận vì đêm xiếc "treo đầu dê bán thịt chó", cảnh sát 113 phải can thiệp

Dù đơn vị tổ chức đã ngắt âm thanh nhưng người phụ nữ tiếp tục giật tháo phông sân khấu, hô hào tẩy chay chương trình và đòi đơn vị tổ chức trả lại tiền vé.

Hàng trăm người đi xem đã ủng hộ ý kiến này, thậm chí có người còn manh động đập vỡ kính ô tô của đơn vị tổ chức.

Sự việc đã khiến lực lượng Cảnh sát 113 phải đến can thiệp ngay sau đó. Các lực lượng khác cũng đến hỗ trợ công an giữ gìn an ninh.

Tuy nhiên, khi đơn vị chức năng liên lạc với ông Đào Đình Tuấn, Giám đốc Công ty Nguyễn Hưng nhưng ông không xuất hiện. Toàn bộ nhân sự của công ty cũng bỏ trốn khiến người dân càng thêm bức xúc.

Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai thông tin sau khi xác minh sự việc, hiện bước đầu quyết định buộc Công ty Nguyễn Hưng phải trả lại tiền vé, đồng thời công khai xin lỗi khán giả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, các đơn vị chức năng tỉnh Đồng Nai và TP HCM sẽ phối hợp làm rõ, tiến hành rút giấy phép của Công ty Nguyễn Hưng. Các hành vi gây mất trật tự, hư hại tài sản cũng sẽ được làm rõ.

Tin- ảnh: X.Hoàng