Một số tài xế có dấu hiệu cố tình chây ỳ, kích động gây rối, gây ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí BOT Biên Hòa. Hiện cơ quan công an đang điều tra, xem xét xử lý hình sự.

Liên quan đến vụ dùng tiền lẻ qua trạm và tụ tập đông người tại trạm thu phí tuyến tránh TP.Biên Hòa (BOT Biên Hòa) đặt trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, diễn biến mới nhất ngày 10/10, UBND tỉnh Đồng Nai giao cho các cơ quan tố tụng vào cuộc làm rõ, xử lý tùy vào mức độ sai phạm của các đối tượng.

Đáng nói, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý hình sự với các đối tượng, tài xế có vai trò kích động, lôi kéo người khác gây rối.

Diễn biến rõ nhất trong những ngày gần đây, Công an huyện Trảng Bom đã có giấy mời làm việc với 1 số tài xế để phục vụ công tác điều tra.

Tài xế và người dân phản ứng tại trạm thu phí BOT Biên Hòa. Ảnh: Thạch Quý

Việc dùng tiền lẻ qua trạm thu phí, pháp luật không cấm nhưng hành vi kích động gây rối gây mất an ninh trật tự, gây ùn tắc giao thông sẽ bị xử lý, thậm chí là xử hình sự. Ảnh: Thạch Quý

Tại cuộc họp liên ngành mới đây, ông Trần Văn Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận thông tin này. Dù đã họp một số lần để bàn bạc phương án giải quyết, tuy nhiên đến nay UBND tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp cùng các sở ngành liên quan, chủ đầu tư dự án trạm BOT Biên Hòa là công ty Đồng Thuận và Bộ GTVT để giải quyết vấn đề gây mất an ninh trật tự tại trạm thu phí này.

Như đã phản ánh, giai đoạn từ tháng 9 mà đỉnh điểm là đầu tháng 10/2017, tình trạng lưu thông xe ô tô qua trạm BOT Biên Hòa theo cả 2 chiều Bắc - Nam bị ách tắc nghiêm trọng. Rõ nhất là ngày 5/10, tình trạng giao thông qua trạm bị tê liệt. Nguyên nhân được xác định là do các tài xế ô tô các loại đã dùng tiền lẻ có mệnh giá 200 – 500 đồng để trả phí qua trạm.

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại trạm thu phí BOT Biên Hòa. Ảnh: Thạch Quý

CSGT và các lực lượng địa phương có mặt để ổn định tình hình, điều tiết giao thông nhưng tình trạng trên vẫn có dấu hiệu phức tạp. Vì thế, ùn tắc trên quốc lộ 1 và các tuyến đường xung quanh kéo dài hàng giờ liền. Ngoài ra rất đông người dân hiếu kỳ hoặc dân địa phương tụ tập, tạo nên cảnh hỗn loạn.

Đáng nói, một số tài xế và người dân đã có hành vi hô hào gây cản trở giao thông, cho ô tô đậu lại ngay cửa trạm, không chịu qua, cho dù chủ đầu tư trạm thu phí đã “xả trạm”.

Các tài xế còn bố trí cho ô tô dàn hàng ngang tại trạm, mang 2 con cá lớn đến “cúng” tại đây. 1 số người cố ý kích động, yêu cầu những người khác dừng xe để gây mất an ninh trật tự.

CSGT và các lực lượng địa phương được huy động để điều tiết giao thông, hướng dẫn ô tô các loại qua trạm. Ảnh: Thạch Quý

Sau đó chủ đầu tư trạm BOT Biên Hòa “xả trạm” thì vài giờ sau tình trạng giao thông tại khu vực mới trở nên tạm ổn.

Diễn biến mới là công ty Đồng Thuận đã đề xuất và được Bộ GTVT chấp thuận, sẽ giảm 20% giá vé cho tất cả các phương tiện qua lại trạm. Đồng thời, hơn 300 ô tô các loại của dân địa phương tại 4 xã ở huyện Trảng Bom, tại khu vực gần trạm BOT Biên Hòa, sẽ được miễn 100% giá vé qua trạm.

Tuy nhiên đến nay, cơ quan chức năng Đồng Nai vẫn tỏ ra lo lắng, khi tình trạng 1 số đối tượng có dấu hiệu kích động tài xế gây rối, khi trạm thu phí BOT Biên Hòa hoạt động trở lại.

Luật sư Nguyễn Nhật Hòa (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết: hành vi dùng tiền lẻ để trả phí qua trạm BOT pháp luật không cấm, nhưng chuỗi hành vi có liên quan như: cố tình gây ùn tắc giao thông, hoạt động có tổ chức gây ùn tắc giao thông, tập trung hò hét, cổ vũ, gây mất trật tự, mất an toàn giao thông…có thể bị xử lý hình sự theo Khoản 1, Điều 245 về tội “gây rối trật tự công cộng”, với hình phạt tiền từ 1 – 10 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Còn nếu tài xế có hành vi kích động gây ùn tắc giao thông, gây mất an ninh trật tự nhưng hậu quả nhẹ hơn, có thể bị xử phạt theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, với mức phạt từ 2- 3 triệu đồng.

Đăng Nguyên