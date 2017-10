Ông Hà Văn Đồng cho biết: 'Người lái xe ô tô chở học sinh là một thanh niên trẻ, chưa có kinh nghiệm. Do lái xe đã đi vào đập Hoán Dài khi nước lũ dâng cao dẫn tới xe ô tô bị chết máy ở giữa dòng nước gây nguy hiểm cho 47 em học sinh'.

Theo phản ánh của người dân, vào hơn 13h ngày 10/10, chiếc xe chở học sinh cấp 3 tại hai xã Điền Thượng và Điền Quang, Bá Thước lên học tại Trường THPT Hà Văn Mao, xã Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Khi đi đến giữa đập Hoán Dài thuộc thôn Ấm, xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa thì không may bị chết máy. Khi đó, trên xe có 47 em học sinh.

Trao đổi với PV, ông Hà Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa xác nhận vụ việc trên và cho biết, ở hai bên đập Hoán Dài, xã đều cử lực lượng công an viên và dân quân bố trí gác.

Ngoài ra, ông Hà Văn Đồng cũng thông tin: “Khi xảy ra sự việc, tôi cùng lãnh đạo xã và lực lượng công an, bộ đội ở xã được huy động để đưa các cháu vào bờ. Ở đập Hoán Dài, chúng tôi có sẵn các phương tiện như dây thừng nên đã buộc dây thừng vào gốc tre rồi mọi người bám vào đó đưa các cháu và tài sản vào bờ an toàn.

Quá trình đưa các cháu vào bờ, hầu hết các cháu đều hoảng hốt, sợ hãi. Đến 14h30, 47 cháu học sinh cùng tài sản đã được đưa vào bờ an toàn. Còn chiếc xe ô tô, đến 22h đêm hôm qua (10/10), khi nước rút chúng tôi mới cử lực lượng ra kéo vào bờ được”.

Rất may mọi người phát hiện kịp thời và tổ chức lực lượng đưa các cháu vào bờ nhanh chóng. Nói không may, nước lũ dâng cao và chảy siết, cả ô tô bị trôi thì các cháu khó thoát được. Tuy nhiên, mọi người đã an toàn khi ra khỏi đập là may mắn rồi”.

Sông Mã