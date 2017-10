Hơn 8h ngày 12.10, Công an quận 2, TP.HCM cho biết, vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân, khắc phục sự cố vụ xe container tông hàng loạt dải phân cách trên đường, khiến giao thông ùn ứ qua khu vực.

Theo công an, rạng sáng cùng ngày, tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe container mang BKS: 51C - 261.15 chở theo thùng hàng loại 40feet, lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Sài Gòn về ngã tư Thủ Đức. Khi vừa đến gần ngã ba Cầu Trắng, phường An Phú, quận 2, TP.HCM thì bất ngờ tài xế không kiểm soát được tay lái, lao qua phải, tông hàng loạt dải phân cách. Sự cố làm nhiều khối bê tông văng qua làn xe 2 bánh. Rất may, vụ việc chỉ làm tài xế xe container bị xây xát nhẹ.

Giao thông ùn ứ kéo dài. Ảnh: C.T

Tại hiện trường, đầu xe container hư hỏng nặng khiến dầu nhớt chảy lênh láng, bánh xe văng ra ngoài. Gần 50m dải phân cách bị húc văng, cày nát.

Phương tiện gặp nạn nằm giữa đường khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: C.T

Nhận thông tin, Công an quận 2 có mặt, xử lý vụ việc, điều động xe cứu hộ đến để khắc phục sự cố. Đến gần 8h sáng cùng ngày, hiện trường vẫn chưa được giải quyết xong.

Chí Tâm