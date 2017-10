Hai xạ thủ đặc nhiệm Anh đã ngăn chặn vụ giết hại cả một gia đình bằng những phát đạn tiêu diệt 15 tay súng IS ở khoảng cách 1km.

Xạ thủ Anh có mặt đúng nơi đúng lúc để ngăn hành động tội ác của IS.

Theo Daily Star, một gia đình Công giáo bao gồm 8 người sắp bị IS hành quyết thì đặc nhiệm Anh ra tay kịp thời.

Xạ thủ Anh sử dụng súng bắn tỉa chuyên dụng L115, đạn .338 Lapua Magnum, tầm bắn tối đa lên tới 1,8km.

Vụ việc xảy ra sau khi đặc nhiệm SAS Anh và lực lượng Peshmerga của người Kurd phát hiện khủng bố IS sắp tàn sát cả một gia đình ở Iraq.

Vụ việc này xảy ra từ hồi tháng 7 nhưng mới chỉ mới được tiết lộ trên các trang báo Anh.

Hai phát đạn đầu tiên gần như hạ gục ngay lập tức hai tên khủng bố IS đang kề dao vào cổ các nạn nhân. Phát đạn tiêu diệt mục tiêu được ghi nhận ở khoảng cách 1km.

Vài giây sau, xạ thủ Anh tiếp tục ngắm bắn hai tay súng IS khác. Nhóm chiến binh IS ban đầu đứng im bất động vì bất ngờ. Nhưng sau khi 4 đồng đội bị hạ gục thì chúng bắt đầu hoảng sợ.

Khủng bố IS bỏ chạy tán loạn, trong khi một số tên khác nã đạn vào những vị trí chúng nghi có người ẩn nấp, mà không biết rằng đặc nhiệm Anh ở cách đó tận 1km.

Thêm một chiến công mới của đặc nhiệm Anh trong sứ mệnh tiêu diệt khủng bố IS ở Iraq. Ảnh minh họa.

Nguồn tin quân đội Anh nói trên Daily Star: “Đặc nhiệm SAS Anh khi đó chỉ đơn giản là đã xuất hiện đúng thời điểm và đúng vị trí”.

“Khủng bố IS khi đó đang lục soát một ngôi làng. Tàn sát gia đình Hồi giáo bị nghi làm gián điệp cho chính phủ Iraq và gia đình Công giáo không chịu cải sang đạo Hồi”, nguồn tin nói thêm.

Những tay súng IS còn lại bỏ chạy lên một xe tải, nhưng kẻ cầm lái bị hạ gục ngay lập tức. Các chiến binh IS còn lại lần lượt bị đặc nhiệm Anh tiêu diệt.

Vụ việc xảy ra trong khoảng một giờ đồng hồ và một số chiến binh IS may mắn chạy thoát. “Người Kurd sau đó đã đến giải cứu gia đình, đưa họ đến nơi an toàn”, nguồn tin cho biết.

Sau khi đặc nhiệm Anh rút khỏi khu vực, IS quay trở lại với lực lượng đông đảo hơn để thu thập xác các chiến binh.

Báo cáo về trung tâm chỉ huy ngày hôm đó, nhóm đặc nhiệm Anh thông báo tiêu diệt 15 tay súng IS, cứu một gia đình khỏi bị hành quyết.

Đăng Nguyễn - Daily Star