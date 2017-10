Một sự cố hy hữu đã xảy ra tại Sân bay Vinh khi máy bay của Hãng Jetstar Pacific bị sét đánh trúng nên không thể cất cánh. Nhiều hành khách đã bỏ lỡ việc quan trọng vì bị huỷ chuyến.

Hành khách ngồi chờ tại Sân bay Vinh.

Theo thông tin báo điện tử Infonet nhận được từ phía bạn đọc, thì sân bay Vinh có nhiều hành khách bay từ Vinh vào TP.HCM nhưng bị delay và huỷ chuyến.

Hành khách Võ Bảo P. cho biết, tôi đặt vé bay chuyến lúc 1h45 của hãng Jetstar sáng nay (10/10) nhưng bị delay đến 6h45 sau đó tiếp tục nhận thông báo delay đến 23h tối nay. "Trong thời gian chờ đợi tại sân bay, mỗi hành khách được hỗ trợ một gói mỳ tôm, xúc xích và một chai nước uống" - anh P. kể.

Anh P. cũng cho biết thêm, sau khi phản ứng với kế hoạch delay hãng đã chuyển vào tôi cho chuyến bay khác đã bị delay từ 8h tối qua. Được biết, chuyến bay này cất cánh trong 5 phút lại hạ cánh vì lý do bị sét đánh trúng phần đuôi máy bay.

Cùng sự bức xúc, bạn Nguyễn Thanh B. cho biết đang học Trường Trung cấp Quân Y 2 (Quận 9, TP.HCM), B. đang phải bay vào gấp để chuẩn bị tham gia kỳ thi của trường vào ngày mai.

Bạn B. bức xúc, chuyến bay của tôi có kế hoạch bay 8h45 tối qua (9/10) nhưng rời đến 10h30 rồi rời tiếp tới 11h hơn xuống máy bay. Sau khi cất cánh được 5 phút, chuyến bay này phải quay lại sân bay và hành khách được di chuyển lên nhà chờ.

Chị K. thất vọng vì ngày mai tổ chức đám cưới nhưng giờ vẫn đang mắc kẹt ở Vinh.

Cá biệt là trường hợp của chị K. đang rất sốt ruột vì ngày mai (11/10) sẽ tổ chức đám cưới trong TP.HCM. Chị không giấu nổi sự bức xúc lẫn tuyệt vọng khi ngày mai tổ chức đám cưới nhưng giờ này vẫn đang mắc kẹt tại Sân bay Vinh. Trong clip chia sẻ, chị gần như chỉ nói trong tiếng khóc.

Trao đổi với phóng viên Infonet về sự cố này, đại diện Hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết, tối ngày 9/10 một chuyến bay số hiệu BL525 của Hãng từ Vinh đi TP.HCM đã bắt buộc phải hủy vì thời tiết xấu và máy bay bị sét đánh. Máy bay sau đó phải ở lại sân bay Vinh để kiếm tra kỹ thuật dẫn đến chuyến bay bị chậm nhiều giờ.

Lực lượng an ninh sân bay liên tục phải kìm chế sự bức xúc của hành khác.

Được biết, trước đó, chuyến bay BL524 từ TP.HCM theo lịch trình đã hạ cánh xuống sân bay Vinh, để chuẩn bị thực hiện chuyến bay tiếp theo từ Vinh đi TP.HCM với số hiệu BL525 nêu trên. Tuy nhiên, sau khi hành khách đã lên máy bay thì thời tiết xấu. Sau hơn 1 giờ chờ đợi để cất cánh, thời tiết tại Vinh vẫn tiếp tục diễn biến xấu nên cơ trưởng quyết định hủy chuyến bay để bảo đảm an toàn.

Đại diễn hãng Jetstar cũng cho biết thêm, tại sân bay Vinh, nhân viên của Hãng đã bố trí khách sạn và xe đưa đón để hành khách về nghỉ ngơi. Trong khi một số hành khách trở về khách sạn nghỉ ngơi, thì có gần 100 khách, không về khách sạn nên nhân viên của Hãng đã ở lại sân bay cùng khách.

Về sự cố delay sáng nay (10/10), chuyến bay BL525 có kế hoạch tiếp tục cất cánh lúc 13h45 phút để đưa khách đi TP.HCM. Điều không may là trong quá trình kiểm tra, đã phát hiện máy bay bị sét đánh một vệt xám ở đuôi máy bay. Theo quy định an toàn, máy bay sẽ phải nằm lại tại Vinh để tiếp tục kiểm tra và xử lý trước khi được phép cất cánh. Dự kiến, chuyến bay BL525 sẽ cất cánh vào lúc 23h00 tối 10/10 sau khi công tác kiểm tra an toàn hoàn tất theo quy định. Trên chuyến bay có gần 180 hành khách.

Đại diện hãng Jetstar cũng chia sẻ và mong muốn hành khách thông cảm vì đây là lý do khách quan ngoài dự đoán do thời tiết. Được biết, tối 9/10 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết tại khu vực miền Trung có gió và mưa lớn, các hãng hàng không cũng đã phải hủy nhiều chuyến bay đến Đồng Hới và Chu Lai.

Clip hành khách bức xúc vì bị delay:

Hoàng Nam