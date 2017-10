Ngày 7-10, một số người nhận là người thân của cháu bé bị bỏ rơi tại nhà nghỉ ở phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tới cơ quan công an với mong muốn làm thủ tục nhận lại con. Vụ việc này đang thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi trong khi người mẹ bỏ đi chưa rõ lý do, các nữ công an Hà Nội đã thay nhau chăm sóc bé, thậm chí một nữ công an không ngần ngại cho bé bú dòng sữa của mình.

Rất may là cháu bé bị bỏ rơi và được các nữ công an Hà Nội chăm sóc sắp được gia đình đón về Sau khi có thông tin về việc bé bị bỏ rơi ở phường Mỹ Đình 2 đã có người thân đến xin nhận, PV Báo ANTĐ đã có mặt tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3 (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) để làm việc cụ thể. Trước đó, em bé đã được CAP Mỹ Đình 2 làm thủ tục để chuyển vào trung tâm nói trên, nhằm nhận được sự chăm sóc tốt nhất. PV Báo ANTĐ đã gặp đại diện của gia đình nhận bé, để ghi nhận các ý kiến liên quan. Tại đây, anh L.T.D (người nhận là bác ruột của bé, anh trai của mẹ bé) và anh H.V.S (người nhận là bố cháu bé, quê ở Thái Nguyên) đang chờ tiến hành các thủ tục để xác minh và nhận lại bé. Trao đổi với PV Báo ANTĐ, anh D. cho biết: “Điều may mắn và quan trọng nhất lúc này là gia đình đã tìm và gặp được cháu. Hiện chúng tôi vẫn chưa biết tại sao mẹ bé lại đi như vậy, và vẫn đang cố gắng liên lạc nhưng chưa gặp được”. Đặc biệt, thay mặt gia đình, anh D. bày tỏ rõ yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông tôn trọng sự riêng tư của gia đình anh. “Từ hôm qua, một vài tờ báo, trang tin đã đăng tải hình ảnh của bố bé, cũng như thông tin cụ thể của gia đình, mặc dù chúng tôi chưa đồng ý. Điều này khiến gia đình tôi rất bối rối và không đồng tình. Tôi hy vọng sự riêng tư của gia đình tôi sẽ được tôn trọng”, anh D. bày tỏ. Được biết, hiện nay các cơ quan chức năng sẽ phải tiến hành những thủ tục theo luật định để xác minh người tới nhận cháu bé đúng là có quan hệ huyết thống. Trước đó, khi tiếp cận thông tin về sự việc, rất nhiều người đã tới trung tâm để bày tỏ mong muốn nhận bé làm con nuôi. Trung Hiếu