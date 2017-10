Hai lần trong vòng 3 ngày qua mặt kình ngư đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên hẳn không phải là chuyện may mắn đối với Vũ Thị Phương Anh, tay bơi trẻ đang làm xôn xao giới hâm mộ đường đua xanh

Mới bén duyên với bơi lội được 3 năm, Phương Anh tự nhận mình như… một người thợ học việc mỗi khi bước ra đường đua với làn nước xanh ngắt, chạm trán vô số kình ngư tên tuổi. Hẳn cô bé 16 tuổi này muốn nhắc đến việc tham dự các giải trẻ Đông Nam Á, giải trẻ châu Á hay gần đây nhất là chuyến góp mặt tại SEA Games 29, tất cả đều là lần đầu tiên và tất nhiên, thành tích mang về khá khiêm tốn.

Thi đấu tốt cả 4 kiểu nhưng sở trường của Phương Anh là bơi ếch và cô từng giành được tấm HCĐ Giải Vô địch trẻ châu Á 2017 ở cự ly 50 m ếch. Đây cũng chính là nội dung mà cô giành chiến thắng với 52% giây nhanh hơn so với người về nhì là kình ngư đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên trong ngày khai mạc Giải Vô địch bơi quốc gia 2017, mang về tấm HCV quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp. Ngay cả HLV Phạm Việt Nam của đội tuyển TP HCM cũng hoàn toàn bất ngờ với thành tích của cô học trò nhỏ, cho dù mọi người đều biết rõ giải đấu diễn ra ở thời điểm không thật sự thích hợp với các tuyển thủ khi tất cả vừa phải dốc sức cho nhiều sự kiện quan trọng liên tiếp gần đây như Giải Vô địch thế giới, SEA Games, Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á…

Phương Anh và thần tượng Ánh Viên

Từ chỗ ngạc nhiên xen lẫn thú vị với chiến thắng của Phương Anh, người hâm mộ thực sự nể phục tay bơi trẻ này khi cô cùng 3 đồng đội cũng còn rất trẻ của mình là Ngọc Thi, Ngọc Quyên và Bảo Ngọc vượt qua đội bơi Quân đội mà chủ lực chính là Ánh Viên ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ. Một lần là may mắn nhưng thắng đến hai lần trong 3 ngày không thể là chuyện ngẫu nhiên, đủ để Phương Anh cảm thấy hạnh phúc trong suốt những ngày tham dự giải vừa qua.

"Phương Trâm từng giành chiến thắng khi so tài cùng chị Ánh Viên, thậm chí còn xô đổ cả kỷ lục quốc gia do chị ấy nắm giữ nữa. Phương Anh chưa làm được như thế nhưng tiếp cận được thần tượng, vượt qua thần tượng ở một vài cự ly để có thêm động lực gắn bó với bơi lội thực sự khiến bản thân rất vui. Phương Anh mong rằng thành tích tại giải lần này sẽ giúp bản thân có thêm niềm tin, cố gắng hướng tới việc chinh phục đấu trường SEA Games và các giải đấu lớn khác trong tương lai" - cô kình ngư trẻ chia sẻ sau khi nhận huy chương.

Nói về đối thủ 2 lần vượt qua chính mình, Ánh Viên khẳng định: "Phương Anh là một VĐV trẻ rất có triển vọng. Thắng được một đối thủ mạnh chính là động lực để các tay bơi trẻ như Phương Anh phát huy hơn nữa năng lực của mình. Trong thể thao, thắng - thua là điều hết sức bình thường, những lần vấp ngã chỉ làm cho người ta thêm cứng cáp, mạnh mẽ hơn khi đứng dậy và đi tiếp".

Trưởng thành từ bơi lội quận Tân Bình, hiện nay, Phương Anh là thành viên đội tuyển TP HCM, do HLV Cao Ngọc Trung và chuyên gia nước ngoài của đội tuyển trực tiếp hướng dẫn. Dẫu biết rất khó để đua tranh sòng phẳng với đàn chị Ánh Viên ở các cự ly cá nhân nhưng Phương Anh không giấu quyết tâm thực hiện kỳ công ấy thêm một lần nữa.

Vũ Thị Phương Anh giành thêm 2 HCV trong ngày thi đấu thứ tư (8-10) ở các nội dung tiếp sức 4x100 m hỗn hợp nữ và 4x200 m tự do nam nữ và phá 1 kỷ lục quốc gia. Tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục quốc gia thứ 3 tại giải ở nội dung 800 m tự do nam; còn Nguyễn Thị Ánh Viên về nhất ở các nội dung 50 m ngửa, 200 m ếch và 800 m tự do, góp công vào toàn bộ 13 HCV của đoàn Quân đội.

