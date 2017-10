Nghi phạm rạch đùi hàng loạt phụ nữ mới cưới được cô vợ trẻ đẹp cách đây khoảng 6 tháng. Cuộc sống của vợ chồng này rất hạnh phúc.

Liên quan tới vụ Hồ Huỳnh Tuấn Anh (SN 1997, trú ấp Thị 1, xã Hội An, Chợ Mới, An Giang) bị Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) tạm giữ để điều tra vì nghi ngờ người này có hành vi rạch đùi hàng loạt phụ nữ, nữ sinh ở huyện Lấp Vò. Theo tìm hiểu, nghi phạm mới cưới vợ được 6 tháng, cuộc sống vợ chồng khá hạnh phúc.

Nhiều người địa phương đánh giá, vợ của Tuấn Anh là một cô gái trẻ đẹp, hiền lành và yêu thương chồng. Do đó, khi nghi phạm bị bắt với tội danh có phần “biến thái” khiến tất cả bất ngờ.

Trò chuyện cùng người viết, chị Đ.T.K.Y. (SN 2000, vợ của Tuấn Anh) bảo rằng, gia đình cô vốn cách nhà chồng chẳng bao xa. Trước đó, ba mẹ đôi bên cũng đã từng quen biết từ lâu nên quyết định mai mối cho hai con tìm hiểu nhau. Sau gần 1 năm qua lại, thấy Tuấn Anh là người hiền lành, Y. đồng lòng gắn bó cuộc đời mình với mối lương duyên này.

Tháng 4 vừa qua, Tuấn Anh và Y. đã tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của họ hàng và bà con làng xóm. Sau khi cưới, vợ chồng trẻ sống cùng với cha mẹ chồng. Cha mẹ Tuấn Anh rất yêu quý con dâu mới và thường gọi là “cục vàng”. Hàng ngày Y. chỉ có nhiệm vụ ở nhà lo cơm nước chứ không phải làm gì nặng nhọc.

Tuấn Anh rất yêu thương và chiều chuộng vợ. Sau khi cưới, buổi tối đối tượng này thường ở nhà với vợ, không tụ tập bạn bè.

Y. cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, cô mang thai, điều này khiến chồng cô rất vui mừng. “Ngay khi biết em mang thai, mặc dù là trời mưa nhưng chồng em vẫn đội mưa chạy đi khoe với mọi người với vẻ mặt rất vui sướng”.

Yến rất buồn khi chồng mình bị bắt vì nghi có liên quan đến việc rạch đùi hàng loạt phụ nữ.

Y. cũng không không ngần ngại tiết lộ, đù dang mang thai nhưng sinh hoạt vợ chồng vẫn bình thường. Từ khi cưới nhau tới nay, giữa 2 vợ chồng chưa hề xảy ra mâu thuẫn gì dù là nhỏ nhất. Gần đây, Tuấn Anh cũng không có biểu hiện gì bất thường.

Sau khi báo chí đăng tải thông tin về việc hàng loạt phụ nữ rạch đùi, Tuấn Anh còn dặn vợ buổi tối có đi đổ rác cũng phải cẩn thận, nếu như không có việc gì thì không nên đi ra ngoài.

Trước việc chồng bị bắt vì bị nghi rạch đùi hàng loạt phụ nữ, Y. cũng rất buồn rầu, xen lẫn hoang mang, lo lắng. Cô vẫn luôn tin chồng mình không phải là một kẻ biến thái.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Long Tuyền - Trưởng ấp Thị 1, xã Hội An xác nhận: “Gia đình Tuấn Anh sống ở địa phương từ lâu và luôn chấp hành tốt quy định pháp luật. Tuấn Anh hiền lành, chịu khó, chưa có điều tiếng gì ở địa phương. Anh này mới cưới vợ được mấy tháng và sống rất hạnh phúc”.

Trước đó, như tin đã đưa, trong các ngày 8-11/10, nhiều người dân tại huyện Lấp Vò đến Công an huyện trình báo việc bị kẻ xấu dùng vật sắc, nhọn rạch vào đùi, mông.

Qua xác minh, Cơ quan công an xác định có 8 trường hợp, trong đó có 3 nữ sinh bị đối tượng chạy xe máy áp sát từ phía sau, dùng vật sắt nhọn chích hoặc rạch vào mông, đùi gây thương tích nặng. Kẻ biến thái này thường chọn thời điểm gây án vào sáng sớm hoặc buổi trưa trên những đoạn đường vắng.

Đối tượng Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Công an huyện Lấp Vò phối hợp cùng PC 45 Công an tỉnh điều tra, xác minh vụ việc. Qua thu nhập tài liệu từ bị hại và trích xuất camera an ninh, Công an xác định đối tượng gây ra các vụ việc trên là nam, khoảng 20 -30 tuổi, chạy xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen.

Thời điểm này, Công an tiếp tục lấy lời khai các bị hại về đặc điểm nhận dạng của đối tượng qua hình ảnh trích xuất từ camera, đồng thời sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Hồ Huỳnh Tuấn Anh là đối tượng gây án, khám xét nơi ở của nghi phạm vào ngày 18/10.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Tuấn Anh thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ trên địa bàn Đồng Tháp. Nguyên nhân mà Tuấn Anh khai là buồn phiền chuyện gia đình nên thực hiện hành vi trên để giải toả tâm lý cá nhân.

Linh Chi