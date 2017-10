Từ năm 1999 đến nay, công an đã xác minh và rà soát đối tượng bị truy nã Vũ Thái Quảng (PV báo KDPL) tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên 5 lần.

Trao đổi với PV vào sáng nay (11/10), Đại tá Trần Văn Minh, Trưởng phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Trong suốt thời gian truy nã từ năm 1999 đến nay, công an đã xác minh và rà soát đối tượng Vũ Thái Quảng (PV báo Kinh doanh & Pháp luật) tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên đến 5 lần.

Cũng trong sáng nay, Phòng Tham mưu (PV11) Công an tỉnh Nghệ An đã tái khẳng định lại vụ việc và cung cấp thêm văn bản về việc phòng PC52 đã tiếp nhận đối tượng Quảng ra đầu thú; bàn giao cho Công an TP Hồ Chí Minh.

Công an tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin đối tượng truy nã đầu thú

Trước đó, như đã phản ánh: Đối tượng Vũ Thái Quảng (SN 1974), trú xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã ra đầu thú sau 18 năm bị cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh truy nã.

Quảng bị truy nã về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội. Gần đây, Quảng xuất hiện tại Nghệ An và mang danh phóng viên thường trú của báo Kinh doanh & Pháp luật.

Theo Đại tá Trần Văn Minh, Trưởng phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi xác định được Vũ Thái Quảng là đối tượng bị truy nã đang cư trú trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An), cán bộ đã mời đến làm việc và vận động đầu thú, chứ không phải Quảng chủ động đến tự thú.

Phòng PC52 đã lập biên bản tiến hành theo quy định của pháp luật và liên hệ với Công an TP Hồ Chí Minh - cơ quan ra quyết định truy nã.

Vào lúc 22h45 ngày 9/10, PC52 Công an Nghệ An đã tiến hành bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Công an TP Hồ Chí Minh để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Minh khẳng định, mới đây có bài viết cho rằng, chính quyền địa phương không biết Quảng bị truy nã là hoàn toàn sai sự thật. Theo ông Minh, trong suốt thời gian truy nã từ năm 1999 đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh đã kết hợp với PC52 Công an Nghệ An đi xác minh và rà soát đối tượng tại xã Hưng Xá đến 5 lần.

“Cả 5 lần này đều lập biên bản lưu lại hồ sơ. Công an xã này đều trả lời: Đối tượng Vũ Thái Quảng không còn cư trú ở địa phương từ lâu. Vì vậy, việc nhận xét đối tượng Quảng là người chấp hành chủ trương đường lối Nhà nước là không có căn cứ và thiếu cơ sở pháp luật. Hiện nay, chúng tôi đã bàn giao đối tượng, còn việc giải quyết xử lý tiếp theo như thế nào là thuộc trách nhiệm của Công an TP Hồ Chí Minh”, Trưởng phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An khẳng định.

P.V