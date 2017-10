Sau 3 ngày vào cuộc điều tra, ngày 20-10, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã xác định được lai lịch các đối tượng tham gia vụ giải quyết mâu thuẫn bằng mã tấu giữa hai nhóm côn đồ.

Công an cũng đã xác định hai chiếc ôtô chở người và hung khí đi gây án và đang truy tìm gắt gao đối tượng giang hồ có biệt danh “Hà Điến” để làm rõ vụ án.

Theo Công an Long Thành, vào ngày 16-10, qua trao đổi thông tin với Công an huyện Nhơn Trạch, nắm được nguồn tin một nhóm đối tượng ở Nhơn Trạch và nhóm đối tượng ở Long Thành có hiềm khích với nhau và có ý định hẹn đánh nhau. Qua nắm tình hình, xác định khoảng 22 giờ ngày 16-10, hai nhóm hẹn sẽ gặp nhau tại địa bàn xã Long Phước, huyện Long Thành để giải thích mâu thuẫn, lãnh đạo Công an huyện Long Thành đã huy động lực lượng phối hợp với công an xã tổ chức tuần tra để phòng ngừa, ngăn chặn đánh nhau nên sự việc đã không xảy ra.

Nhận định khả năng hai nhóm này sẽ không từ bỏ việc đánh nhau nên tiến hành xác minh nhóm ở Nhơn Trạch thì được biết, nhóm do đối tượng cầm đầu tên “Hòa Phố” có mâu thuẫn với nhóm Hà “Điến” ở xã Phước Thái nên công an huyện triển khai lực lượng, phối hợp với Công an xã Phước Thái bố trí lực lượng sẵn sàng ngăn chặn tại một số nơi, như các xã: Long An, Long Phước và Phước Thái.

Trong lúc các lực lượng đang đón lỏng ở nhiều nơi thì vào lúc 11 giờ 45 ngày 17-10, nhận tin báo các đối tượng đang chuẩn bị đánh nhau tại ngã 3 ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, lực lượng công an đã kịp thời xuất hiện ngăn chặn khi hai băng nhóm vừa gặp nhau. Khi thấy lực lượng công an thì cả hai nhóm đều bỏ chạy thoát khỏi hiện trường. Nhưng lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Trần Văn Tú (SN 1992, tự “Tú Nhọn”), Hồ Tuấn Anh (SN 1998) và Trần Văn Tiền (SN 1997), cùng ngụ xã Phước Bình, huyện Long Thành.

Các đối tượng vác mã tấu đuổi nhau trên QL51 - Ảnh trích từ clip

Qua làm việc, Tú “Nhọn” khai nhận khoảng 11 giờ trưa 17-10, nhận được điện thoại của một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) kêu đến quán Bida “Thái Học” ở ấp Long Phú, xã Phước Thái để hỗ trợ “Hà Điến” đánh nhau với băng nhóm khác.

Tới nơi, Tú thấy có khoảng 15 đối tượng, trong đó có Đinh Hồng Hà (tức “Hà Điến”, SN 1984, ngụ ấp Long Phú, xã Phước Thái, huyện Long Thành) đang tập trung chuẩn bị hung khí là dao, rựa và vỏ chai bia để đối đầu với nhóm thanh niên ở huyện Nhơn Trạch.

Tú nhận lời giúp sức, sau đó cùng cả nhóm điều khiển xe máy mang theo hung khí ra đường. Đi được khoảng 100 mét, đến giao lộ rẽ vào giáo xứ Hiền Hòa thì gặp chiếc ôtô hiệu Kia Morning màu trắng BS: 60A-38118 đi từ hướng giáo xứ Hiền Hòa ra. Xe vừa dừng, 3 đối tượng của nhóm Nhơn Trạch bước xuống cầm theo mã tấu đuổi chém nên nhóm của “Hà Điến” thất thế bỏ chạy vào hướng quán bida “Thái Học”. Trong lúc các đối tượng đang đuổi theo nhóm Hà “Điến” thì công an xuất hiện nên nhóm Nhơn Trạch đi ôtô bỏ chạy về hướng Vũng Tàu.

Vụ việc gây rúng động dư luận địa phương

Một cán bộ Công an huyện Long Thành cho biết, để làm rõ vụ việc, công an đã vào cuộc điều tra và xác định được 2 chiếc ôtô nói trên. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được hơn 10 đối tượng của 2 băng nhóm. Riêng Hà “Điến” đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Long Thành đang phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục truy bắt những đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Thắng