Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 6 nghi can có liên quan đến vụ giám đốc bị chặn xe đốt ôtô khiến tử vong. Ngoài ra, công an xác định kẻ chủ mưu là con gái nạn nhân.

Liên quan đến vụ Giám đốc bị chặn xe đốt ôtô ở Hậu Giang, diễn biến mới nhất, Cục Cảnh sát hình sự (C45) – Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an Hậu Giang bắt khẩn cấp 6 nghi can. Các nghi can có liên quan đến vụ án 6 nghi can bị bắt gồm: Trần Kiều Trang (46 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM); Ca Văn Chung (35 tuổi, ngụ Bà Rịa Vũng Tàu); Nguyễn Thị The (56 tuổi); Phạm Thanh Toàn (46 tuổi); Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi); Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, cùng ngụ TP Bến Tre). Đến thời điểm này, cơ quan công an, đã làm rõ nhiều tình tiết có liên quan đến vụ án. Theo đó, nghi can Trần Kiều Trang là con gái nạn nhân Trần Văn Ri. Trang được xác định thuê người thực hiện vụ án trên. Nguyên nhân của vụ án là do mâu thuẫn trong gia đình. Nghi can Trần Kiều Trang được xác định chủ mưu của vụ án Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an tỉnh Hậu Giang mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng có liên quan và mời làm việc đối với 1 số người. Trước đó, khoảng 23h ngày 4/10, anh Cao Văn Trung (35 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) tài xế của Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình lái xe ôtô 7 chỗ mang BKS: 52P-0778 chở ông Trần Văn Ri (74 tuổi) và bà Võ Thị Chiến (cùng ngụ TP.HCM) - Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình lưu thông trên Quốc lộ 61C, hướng từ TP Cần Thơ đi Hậu Giang. 1 trong 6 nghi can bị bắt Khi đến địa phận xã Nhơn Nghĩa, huyện Châu Thành A (Hậu Giang), thì bị một nhóm đối tượng đi trên xe máy chặn đầu ép dừng lại. Lúc này, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào ba người ngồi trong xe. Sau đó, đối tượng đã dùng hung khí đâm bà Võ Thị Chiến trọng thương. Táo tợn hơn, các đối tượng đổ xăng đốt xe rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng ông Ri đã tử vong. Sau khi vụ án xảy ra, Cục C45 (Bộ Công an) phối hợp cùng công an Hậu Giang điều tra, truy xét các đối tượng gây án. Căn cứ vào các tài liệu điều tra, ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng nói trên. Linh An -H.Thanh