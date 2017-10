Cảnh sát thủ đô London của Anh ngày 8/10 đã thả đối tượng bị bắt giữ trong vụ đâm xe lên vỉa hè khiến 11 người đi bộ bị thương. Cảnh sát xác định vụ việc không liên quan đến khủng bố.

Trong thông báo, cảnh sát cho biết đối tượng 47 tuổi nói trên đã được thả "chờ điều tra". Đối tượng chưa bị cáo buộc tội danh nào và cảnh sát chưa công bố danh tính của đối tượng. Được biết, các vết thương của những nạn nhân bị thương trong vụ việc được xác định không đe dọa tính mạng.

Vụ việc xảy ra chiều 7/10 theo giờ địa phương ở khu vực Nam Kensington gần Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở thủ đô London. Vụ việc xảy ra khá giống các vụ tấn công khủng bố xảy ra trước đó tại Cầu Westminster và Cầu London, do đó cảnh sát đã ngay lập tức bắt người lái xe.

London đang được đặt ở mức báo động cao về các vụ tấn công khủng bố sau một loạt vụ tấn công gây thương vong xảy ra ở thành phố này cũng như nhiều thành phố lớn khác của châu Âu.

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng nhận đã tiến hành hầu hết các vụ tấn công đẫm máu nhằm trả đũa sự can dự của các nước này vào liên minh chống IS ở Iraq và Syria./.

TTXVN