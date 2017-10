Xác nhận với PV Báo điện tử Infonet, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết: 'Cơ quan Bộ công an đang yêu cầu cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai, khẩn trương vào cuộc, xác minh làm rõ vụ việc về đại úy CSGT Võ Đình Thường và Thượng tá Võ Đình thường'.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội đang thắc mắc và bàn luận về việc, vị Phó Trưởng phòng CSGT Đồng Nai Võ Đình Thường hiện nay và vị Trạm trưởng CSGT Dầu Giây - Võ Đình Thường từng bị kỷ luật cho ra khỏi lực lượng 13 năm trước có phải là một người?

Giấy mời tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT Biên Hòa lên làm việc do Thượng tá Võ Đình Thường - Phó Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai ký.

Cụ thể là vào ngày 18/10, Thượng tá Võ Đình Thường - Phó phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai ký giấy mời, mời 20 tài xế dùng tiền lẻ trả phí qua trạm BOT Biên Hoà trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) lên trụ sở làm việc.

Ngay sau khi giấy mời được gửi đến tài xế và được các tài xế phát tán trên mạng xã hội, nhiều người thắc mắc, cách đây 13 năm cũng có một cán bộ CSGT tên là Võ Đình Thường - Trưởng trạm CSGT Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai đã bị kỷ luật cho ra khỏi lực lượng CSGT. Vậy Thượng tá Võ Đình Thường hiện nay và vị Trạm trường CSGT Dầu Giây trước đây có phải là một người?

Trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, Thiếu tướng Lương Tam Quang – Chánh văn phòng – Bộ Công an cho biết: “Cơ quan Bộ công an đã biết thông tin về nhiều người thắc mắc, cách đây 13 năm cũng có một cán bộ CSGT tên là Võ Đình Thường - Trưởng trạm CSGT Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai đã bị kỷ luật cho ra khỏi lực lượng CSGT. Vậy Thượng tá Võ Đình Thường hiện nay và vị Trạm trường CSGT Dầu Giây trước đây có phải là một người?”.

Thiếu tướng Lương Tam Quang thông tin: “Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan Bộ Công an đã yêu cầu cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai, khẩn trương vào cuộc, xác mình làm rõ vụ đại úy CSGT Võ Đình Thường cách đây 13 năm cũng có một cán bộ CSGT tên là Võ Đình Thường - Trưởng trạm CSGT Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai đã bị kỷ luật cho ra khỏi lực lượng CSGT và Thượng tá Võ Đình Thường có phải là một hay không?”.

“Khi có thông tin, chúng tôi sẽ thông tin tới báo” - Thiếu tướng Lương Tam Quang nói.

Tiếp tục tìm hiểu về vụ việc nêu trên, PV Infonet liên với ông Đinh Quốc Thái – Chủ tịch tỉnh Đồng Nai qua điện thoại nhưng không thấy vị lãnh đạo này nghe máy.

Vào năm 2014, Trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa được đưa vào hoạt động. Nhưng khi đi vào hoạt động đang khiến người dân phản đối ở trạm BOT Biên Hoà là thu phí đường tránh nhưng lại đặt trạm trên quốc lộ 1, cách tuyến đường tránh khoảng 10 km.

Công việc thu phí vô lý này đã diễn ra hơn 3 năm nay khiến người dân bức xúc. Nhưng theo Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Thuận (chủ đầu tư dự án BOT tuyến tránh Biên Hoà), địa điểm đặt trạm đã được Bộ GTVT và các cơ quan chức năng đồng ý.

Dự án được đơn vị này thực hiện gồm việc xây dựng đường tránh dài hơn 12 km và xây dựng, cải tạo nền, cải tạo mặt quốc lộ 1 với chiều dài 10 km, tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Thời gian thu phí hoàn vốn của dự án là 10 năm.

Được biết, vào năm 2003, Đại úy Võ Đình Thường - Trưởng trạm CSGT Dầu Giây bị báo chí phanh phui về vụ việc nhận hối lộ, tổ chức ''làm luật'' với ô tô trên các tuyến đường do trạm Dầu Giây quản lý. Khi bị báo chí “hỏi thăm”, ông Thường cùng nhiều người khác đã bàn cách đối phó.

Giấy mời tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT Biên Hòa lên làm việc do Thượng tá Võ Đình Thường - Phó Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai ký. Sau quá trình điều tra, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định cách chức Trạm trưởng Võ Đình Thường, cho ra khỏi lực lượng CSGT. Ngoài ra, 10 cán bộ, chiến sĩ dưới quyền ông Thường cũng bị kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo.

Văn bản của Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: "Đại úy Thường đã thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra tình trạng cấp dưới vi phạm quy trình tuần tra kiểm soát giao thông, có biểu hiện tiêu cực. Khi xảy ra sai phạm, ông Thường không chấn chỉnh mà còn có biểu hiện đối phó với cơ quan chức năng. Sai phạm của ông Thường làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành''.

Infonet tiếp tục thông tin về vụ việc…

Tiến Dũng