Xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Bình Dương là do xảy ra nổ cục nóng tủ lạnh gây cháy kiốt số 1.

Ngày 23/10, Trung tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bình Dương đã ký báo cáo chính thức gửi Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương về vụ cháy ki ốt số 1 đường D11, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ cháy.

Theo đó, lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ cháy vào ngày 22/10. Cụ thể, nguyên nhân là do xảy ra nổ cục nóng tủ lạnh gây cháy tại ki ốt có diện tích 20 m2, kết cấu tường gạch, cửa cuốn bằng sắt buôn bán rau củ quả, địa chỉ số 1, đường D11, Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.Vụ nổ gây cháy làm hư hỏng tủ lạnh và một số quần áo, đồ dùng gia đình.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy số 2 ở thị xã Thuận An đã cử cán bộ xuống hiện trường để xác minh, đám cháy không gây thiệt hại nhiều về tài sản nhưng đã làm một người chết do ngạt khói và hơi gas tủ lạnh, ba người bị bỏng nhẹ. Qua xác minh, nạn nhân tử vong là bà Lê Thị Nghệ (sinh năm 1976, quê quán ở tỉnh Thừa Thiên Huế). Ba người bị thương là ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1974, quê quán cũng ở tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng hai con là Nguyễn Văn Quý (sinh năm 2002) và Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 2012).

Ngay khi vụ cháy ki ốt xảy ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy số 2 thị xã Thuận An đã phối hợp với Công an thị xã Thuận An đã đến khám nghiệm hiện trường và tiến hành các bước nghiệp vụ điều tra theo quy định.

Các cấp ủy, chính quyền phường An Phú, thị xã Thuận An cũng cử Đoàn cán bộ đến gia đình nạn nhân để động viên và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường đã kịp thời hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn trong hoạn nạn. Hiện nay, gia đình đã đưa nạn nhân về quê tổ chức mai táng.

