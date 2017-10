Sau khi cùng đồng bọn trêu ghẹo gái xinh, đâm gục bạn trai cô rồi bỏ trốn, một thanh niên trong nhóm côn đồ ở Thái Bình bất ngờ lên Facebook đăng status báo hiếu bà.

Vì ra mặt bảo vệ bạn gái xinh bị đánh và trêu ghẹo, chàng trai tên N.H.T (sinh năm 1997) bị một kẻ côn đồ trong nhóm 4 thanh niên ở Thái Bình rút dao đâm gục.

Sự việc xảy ra tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 22 giờ tối qua.

Trước đó, N.H.T chở người yêu xinh xắn đi uống nước trên đường Trần Hưng Đạo. Nhóm 4 thanh niênchạy xe ngang qua, dừng lại và trêu ghẹo người yêu của N.H.T.

Cô gái phản ứng lại và bị thanh niên mặc áo trắng sọc đen đánh vào mặt. Thấy vậy, N.H.T ra mặt bảo vệ bạn gái. Hai bên lời qua tiếng lại thì cũng chính thanh niên mặc áo trắng sọc đen rút dao đâm N.H.T.

Sau khi nam sinh gục xuống vỉa hè, nhóm côn đồ đã phóng xe bỏ chạy. Nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu bằng xe máy và tạm thời qua cơn nguy kịch.

Thanh niên mặc áo trắng sọc đen đánh cô gái và rút dao đâm nam sinh.

Diễn biến vụ việc được camera của những nhà dân xung quanh ghi lại.

Các thanh niên này sống cùng địa phương với nạn nhân, chủ yếu sinh năm 1998 – 2000, đều là thành phần hư hỏng. Một trong số này đã từng có tiền án vì tội chém người gây thương tích .

Xem xong clip, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc và mong cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm kẻ côn đồ hung tợn đâm gục nam sinh.

Facebook cá nhân của 2 trong 4 thanh niên ghẹo gái và đâm người cũng bị dân mạng nhanh chóng tìm thấy và phát tán khắp nơi. Song, hiện cả hai đều đã đóng Facebook.

Sau khi gây án, T.L - một thanh niên trong nhóm côn đồ bất ngờ lên Facebook đăng status báo hiếu bà và cho biết sắp ra đi. Nội dung như sau: “Cháu chẳng sợ khó khăn hay nghèo khổ, chỉ sợ rằng cháu không còn nhiều thời gian để ở bên cạnh báo hiếu bà vì cái ngày cháu đi chắc cũng chỉ trong một số một chiều”.

T.L đăng status báo hiếu bà!

Bên dưới status này, một số bạn bè gửi lời động viên T.L, khuyên y ra đầu thú hay cố gắng cải tạo tốt. Rộ tin T.L từng có tiền án chém người, song chuyện này đang được kiểm chứng.

Bạn bè trên Facebook động viên T.L.

Những người căm phẫn hành vi của nhóm côn đồ cho rằng việc T.L lên Facebook báo hiếu bà thật nực cười vì y nên chứng minh bằng hành động ngoài đời, sống cho đàng hoàng.

"Những người thường viết đạo lý, đạo nghĩa trên Facebook thường sống chả ra gì", một dân mạng bình luận.

Công an đang truy bắt nhóm đối tượng và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Công an Đồng Nai khẳng định bổ nhiệm Thượng tá Võ Đình Thường đúng quy trình:

Trưa 22.10, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin chính thức sự việc liên quan đến Thượng tá Võ Đình Thường - Phó phòng CSGT tỉnh Đồng Nai.

Theo VTC news, Công an Đồng Nai khẳng định việc thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Võ Đình Thường đều có Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh và thực hiện đúng quy trình, quy định của Bộ Công an về công tác cán bộ.

Cụ thể, tháng 10.2003, ông Võ Đình Thường bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Đội trưởng Đội TTKSGT tuyến Quốc lộ 1A thuộc Phòng CSGT do Thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm tra cán bộ cấp dưới dẫn đến để nhiều cán bộ, chiến sỹ vi phạm quy trình về tuần tra kiểm soát giao thông, không có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời, để báo chí phản ánh gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Sau đó, ông Võ Đình Thường được điều động đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai.

Tháng 10.2004, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định công nhận sửa chữa tiến bộ đối với ông Võ Đình Thường sau 1 năm chấp hành kỷ luật có ý thức phấn đấu, sửa chữa tiến bộ.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, quá trình công tác ông Võ Đình Thường có ý thức phấn đấu, thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy.

Đến tháng 3.2005, Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đến tháng 3.2010, ông Võ Đình Thường được điều động, bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát môi trường. Đến tháng 6/2015, ông Võ Đình Thường được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng CSGT.

Xem xét rút quyết định phạt bác sĩ Hoàng Công Truyện vụ 'nói xấu' Bộ trưởng Y tế:

Bác sĩ Hoàng Công Truyện - Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bị kỷ luật khiển trách và bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng vì được cho là nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trên Facebook cá nhân.

Quyết định của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế khiến dư luận phẫn nộ và lên tiếng phản bác. Nhiều luật sư cho rằng quyết định này là vội vã, vô lý và "có vấn đề".

Thế nhưng, sáng 21.10, ông Hoàng Văn Đức, Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế, khẳng định về việc ra quyết định xử lý kỷ luật bác sĩ Hoàng Công Truyện đến bây giờ là đúng, bởi đã căn cứ vào quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh này, lấy pháp luật làm thượng tôn chứ không phải chỉ đạo của Bộ Y tế làm thượng tôn.

Từ khi báo chí phản ánh đến nay, theo ông Đức thì Bộ Y tế chưa có chỉ đạo gì đối với địa phương. "Nếu Bộ có chỉ đạo xem xét lại, Sở vẫn bảo lưu kết quả xử lý kỷ luật bác sĩ Truyện, ngoại trừ các cơ sở ban đầu thay đổi. Trong trường hợp Sở TT-TT rút quyết định xử phạt nhưng vẫn khẳng định bác sĩ Truyện vi phạm thì sở vẫn bảo lưu, còn nếu thay đổi hoàn toàn quan điểm thì chúng tôi mới thu hồi quyết định xử lý kỷ luật", ông Đức khẳng định.

Giải thích về việc quyết định kỷ luật bác sĩ Hoàng Công Truyện chỉ có căn cứ chung chung về vi phạm luật viên chức, không nêu lỗi thuộc khoản và điều nào, ông Đức khẳng định rằng việc này căn cứ quyết định xử phạt hành chính của Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế. Người ra quyết định (ông Nguyễn Đức Lợi, Giám đốc Trung tâm Y tế Phong Điền) không thể liệt kê điều luật vi phạm bởi đó thuộc Sở TT-TT.

Khi được hỏi quan điểm của Thanh tra Bộ TT&TT liên quan đến việc trên, ông Đặng Anh Tuấn (Chánh Thanh tra Bộ TT&TT) cho biết do đang là ngày nghỉ nên Thanh tra Bộ mới chỉ trao đổi miệng với Sở TT&TT Thừa Thiên Huế.

Cũng theo ông Tuấn, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đã chỉ đạo Thanh tra Bộ, GĐ Sở TT&TT Thừa Thiên Huế kiểm tra thông tin bác sĩ "nói xấu" Bộ trưởng Y tế, nếu chỉ như những gì bác sĩ Hoàng Công Truyện nói đã được công bố thì rút quyết định phạt và xin lỗi ngay.

Theo Bộ trưởng, những gì Bác sĩ Hoàng Công Truyện nói chưa đủ căn cứ quy kết xúc phạm nhân phẩm, danh dự. Vì vậy nếu không có thêm bằng chứng gì thì rút quyết định xử phạt và xin lỗi ngay bác sĩ Truyện.

Nhân Hoàng