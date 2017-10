Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã bắt giữ 3 nghi phạm có hành vi xô xát nam thanh niên đi uống nước cùng bạn gái. Hiện công an đang tiếp tục vây bắt nghi phạm có hành vi đâm nạn nhân trọng thương.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên bảo vệ bạn gái bị nhóm thanh niên đâm trọng thương trên đường Trần Hưng Đạo (thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), tối 22/10, đại tá Trần Quang Thành, Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh khu vực gần đó ghi lại. Qua đó, công an đã bắt giữ được 3 trong số 4 nghi phạm. “Các nghi phạm đều là người cùng địa phương. Hiện người được xác định có hành đâm nam thanh niên bị thương đang bỏ trốn, công an tiếp tục truy xét”, đại tá Thành thông tin.

Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ cũng cho biết, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và phẫu thuật ngay trong đêm.

“Nạn nhân bị đâm vào mạn sườn gần ngay sát phổi, hiện đã qua cơn nguy kịch. Do nạn nhân đang nằm cách ly nên phải chờ sức khỏe ổn định, cơ quan công an mới lấy được lời khai làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc”, đại tá Thành cho biết thêm.

Trước đó 22h ngày 21/10, anh Nguyễn Huy Th. (19 tuổi, trú xã Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ) ngồi uống nước với bạn gái trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, thì xuất hiện một cô gái đi tới. Phía sau là nhóm thanh niên đi trên hai xe máy và một xe điện buông lời trêu ghẹo. Cô gái phản ứng liền bị một thanh niên trong nhóm đánh thẳng vào mặt.

Thấy vậy, anh Th. đứng ra can ngăn liền bị cả nhóm côn đồ rút dao đuổi đánh. Nạn nhân bị đâm vào ngực, gục xuống đất. Nhóm côn đồ lên xe bỏ chạy. Công an huyện Quỳnh Phụ trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của một công ty ngay gần đó, xác định nhóm côn đồ là người địa phương. Ngay trong đêm, một số kẻ tham gia gây án đã bị bắt giữ.

Định Nguyễn