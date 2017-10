Kết quả kiểm nghiệm mẫu bánh dày trong đám cưới khiến 41 người bị ngộ độc ở Lào Cai cho thấy, có loại vi khuẩn đã vượt quá hàng triệu lần cho phép.

Bánh giày mất vệ sinh khiến 41 người nhập viện sau ăn cưới. Ảnh minh họa.

Ngày 5/10, đại diện Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã có kết luận của vụ ngộ độc thực phẩm trong đám cưới ở xã Na Hối (Bắc Hà, Lào Cai).

Theo kết luận của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, kết quả kiểm nghiệm mẫu bánh dày cho thấy, mẫu bánh dày có chỉ tiêu vi khuẩn E.Coli, Colifom, tổng số vi sinh vật hiếu khí và tổng số bào tử nấm men, nấm mốc vượt quá giới hạn gấp hàng chục nghìn lần.

Đặc biệt, trong bánh dày còn phát hiện vi khuẩn Tụ cầu vàng (có tên khoa học là Staphylococcus aureus) vượt gấp 12 triệu lần cho phép.

Ngay sau khi có kết luận của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, chủ cơ sở sản xuất bánh dày ở huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã bị phạt 3 triệu đồng và yêu cầu tạm dừng sản xuất đến khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Bên cạnh đó, người buôn bánh dày từ cơ sở sản xuất này về phục vụ đám cưới ở xã Na Hối dẫn tới vụ ngộ độc trên cũng bị phạt 2 triệu đồng.

Trước đó, trưa ngày 7/9, gia đình ông Lừu Văn T. (thôn Na Áng A, xã Na Hối) tổ chức đám cưới cho con trai và mời bà con đến ăn cỗ. Sau khi ăn chừng 2 tiếng, nhiều người có dấu hiệu buồn nôn, nôn đau bụng, tiêu chảy.

Nghi bị ngộ độc thực phẩm, người dân đã đưa những người có biểu hiện ngộ độc xuống BV Đa khoa Bắc Hà cấp cứu. Tổng cộng, 41 người phải nhập viện, trong đó có 23 trẻ dưới 15 tuổi.

Theo ông Vân, bữa cỗ hôm đó gồm bột mỳ rán, thịt lợn tần, sườn xào, khâu nhục, cơm tẻ, rượu trắng, canh phiển (nội tạng lợn nấu với nấm hương, giò, trứng chim cút) và bánh giầy. Sau bữa cỗ, nhiều phụ huynh mang bánh dày về cho con, cháu ăn và cũng bị đau bụng, tiêu chảy.

Nhận được thông tin, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai đã cử cán bộ tới hiện trường xác minh rõ vụ việc. Các nạn nhân được chẩn đoán bị nhiễm khuẩn vi sinh đường tiêu hóa. Nguyên nhân ban đầu được xác định do các nạn nhân ăn phải bánh dày không đảm bảo an toàn vệ sinh và bị ngộ độc.