Có người đến đòi nợ vợ, người chồng đứng ra nói chuyện thì bị đâm.

Ngày 21-10, Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Quí (19 tuổi) và Nguyễn Phan Nhật Giang (25 tuổi, cùng ngụ xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, Tiền Giang) về tội cố ý gây thương tích.

Tang vật vụ án.

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Văn Nhiều (thị trấn Ba Trúc, huyện Tri Tôn, An Giang) và bà Võ Thị Nhanh (xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn) có mâu thuẫn nợ nần với nhau nên ông Nhiều nhờ Giang đòi nợ giúp. Theo thỏa thuận, nếu Giang đòi được nợ số tiền sẽ chia đôi.

Khoảng 9 giờ ngày 11-10, Giang và Quí lái xe từ Tiền Giang đến huyện Thoại Sơn để gặp bà Nhanh đòi nợ. Tuy nhiên, khi đến nhà chỉ có ông Phùng Văn Bồng (chồng bà Nhanh) ở nhà và đã xảy ra mâu thuẫn với ông Bồng.

Trong lúc cự cãi, Quí dùng dao bấm đâm vào người ông Bồng rồi cả hai lên xe bỏ trốn nhưng bị Công an xã Mỹ Phú Đông bắt giữ cùng tang vật.

Ông Bồng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

HẢI DƯƠNG