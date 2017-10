Kể về chồng, chị Nguyễn Thị Xuyến liên tục bật khóc. Chị cho biết, anh Thức - người đang bị cơ quan công an tạm giữ vì đánh chết trộm chó cũng khóc rất nhiều. Anh vốn tính hiền lành, vì bị trộm đánh nên chỉ phòng thân.

Chiều 16/10, bốn ngày kể từ khi xảy ra sự việc khiến 1 nghi can trộm chó bị đánh tử vong, người dân ở xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội không ngớt bàn tán. Hai người đàn ông trong xã là Nguyễn Văn Thức và Hoàng Văn Tài, được xác định có liên quan đến cái chết của Nguyễn Ngọc Ban (28 tuổi, nghi can trộm chó) đã bị lực lượng Công an huyện Phú Xuyên tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Người dân địa phương cho biết, họ rất buồn khi biết tin cả anh Thức và anh Tài bị tạm giữ vì đánh chết người. Cả hai đều là người rất hiền lành nhưng có lẽ vì bức xúc trước tình trạng trộm chó nên trong phút nóng giận đã gây ra sự việc đáng tiếc.

“Ở địa phương, hai anh ấy là người rất hiền lành, chịu khó làm ăn. Họ ở trong làng nhưng thuê ra ngoài cánh đồng làm trang trại, quanh năm bám con gà, con vịt, ao cá, hiền lành chân chất lắm. Sự việc hai anh ấy có liên quan đến cái chết của người trộm chó khiến chúng tôi rất bất ngờ”, bà N., một người dân chia sẻ.

Lán trại nơi gia đình anh Thức sinh sống.

Nhiều người dân biết tin đến động viên gia đình.

Lán trại nơi gia đình anh Nguyễn Văn Thức sinh sống, khá đông người dân đến động viên chia sẻ sau sự việc đáng tiếc. Kể từ khi nghe tin chồng bị công an triệu tập vì tình nghi liên quan đến cái chết của một người trộm chó, chị Nguyễn Thị Xuyến (42 tuổi) chết lặng.

Ngồi bần thần ngoài góc chòi hằng ngày là nơi trông coi ruộng vườn, chị Xuyến liên tục khóc, chị không nghĩ rằng chỉ trong chớp nhoáng lại xảy ra cơ sự khiến chồng có thể đối mặt với vòng lao lý.

Chị Xuyến bật khóc khi kể lại sự việc.

Chị kể, đầu giờ chiều ngày 12/10, khi đang bắt vịt dưới ao thì nghe thấy tiếng mọi người hô hoán. Mải mê với công việc nên cũng không để ý sự tình. Đến lúc chạy ra xem, rất đông người dân tụ tập xung quanh khu vực cống nước nối hai xã Hồng Thái và Nam Triều.

“Thấy đông người đi xuống nhưng tôi sợ không dám đến gần, lúc đó tôi cũng không để ý chồng tôi ở đâu. Sau khi công an xuống hiện trường mời chồng tôi cùng một số người nữa về trụ sở công an huyện lấy lời khai, rồi chồng tôi nhận tội thế nào tôi cũng không biết”, chị Xuyến kể.

Theo chị Xuyến, anh Thức là người hiền lành, thật thà. Sự việc xảy ra không mong muốn khiến gia đình chị rất đau buồn.

Ở địa phương, anh Thức chưa từng điều tiếng với ai bao giờ. Chiều ngày 15/10, công an dẫn giải anh Nguyễn Văn Thức và Hoàng Văn Tài về dựng lại hiện trường khiến chị rất lo lắng.

“Chồng tôi về chớp nhoáng sau đó công an lại dẫn đi, anh chỉ nói rằng trộm chó đánh anh nên anh phòng thân thôi, dặn tôi ở nhà trông nom con cái, công việc. Chồng tôi làm bảo vệ cả khu vực này, hiền lành ngoan ngoãn trong thôn ai cũng quý mến thế mà tai bay vạ gió…”, chị Xuyến bật khóc.

Cuộc sống gia đình anh Thức cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Nói về hoàn cảnh gia đình, chị Xuyến kể, vợ chồng chị vốn gặp nhiều khó khăn, để lo cho con ăn học nên cách đây vài năm vợ chồng chị quyết định ra thuê đất làm trang trại chăn nuôi.

“Anh vốn khổ từ nhỏ, đến lúc vợ chồng lấy nhau vẫn khổ, nhưng rồi vì các con vợ chồng bảo ban nhau ra đây làm ăn, kinh tế đang lúc gặp nhiều khó khăn giờ lại xảy ra cơ sự này. Mấy hôm nay, thương mẹ con gái tôi cũng ôm cháu ngoại về đây”, chị Xuyến buồn bã nói.

Chú chó màu đen của nhà anh Tài sống sót sau khi bị trộm bắt.

Chia sẻ về sự việc đã xảy ra, ông Lê Văn Ấm, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái cho biết, những năm gần đây người dân rất bức xúc trước nạn trộm chó. “Vì thế khâu đảm bảo trật tự trên địa bàn chúng tôi cũng bị ý kiến nhiều. Nhiều lần phát hiện trộm chó nhưng khi bị phát giác họ thường dùng súng hay dùng dao phớ, bột ớt… chống trả tạo khiến dân rất bức xúc”, ông Ấm chia sẻ.

Khu vực trộm chó bị đánh chết.

Theo ông Ấm, anh Thức là người làm ruộng, gia đình khó khăn. Khi nghe tin trộm chó thì truy đuôi, bị nghi can dùng hung khí chém trả nên bức xúc mà xảy ra sự việc đáng tiếc.

Ông Ấm bày tỏ sự tiếc nuối bởi anh Thức và anh Tài đều là những công dân tốt trên địa bàn. “Cả hai anh đều có nhân thân rất tốt. Sự việc xảy ra khiến ai cũng tiếc nhưng dù sao phải tuân thủ theo pháp luật”, ông Ấm cho hay.

Trước đó, trưa 12/10, Nguyễn Ngọc Ban (28 tuổi) và Lê Văn Hòa (38 tuổi, cùng ở xã Quang Trung, Phú Xuyên) rủ nhau đi trộm chó. Sau khi câu trộm được 4 con chó ở xã Hồng Thái, họ bị người dân địa phương phát hiện truy đuổi.

Hai nghi can này chạy đến cầu Máng Bảy, xã Nam Triều thì Ban bị vây đánh tử vong. Hòa chạy về UBND xã Quang Triều trình diện. Theo lãnh đạo Công an xã Nam Triều cho biết, khi công an xã tới hiện trường Ban tử vong, trên người có thương tích. Bên cạnh, cơ quan điều tra phát hiện chiếc xe máy Ban và Hòa sử dụng trộm chó, súng tự chế bắn điện và 1 bao tải có 4 con chó.

