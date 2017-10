Khoảng 6h sáng nay, nhiều báo đưa tin đê Bùi 2 thuộc Chương Mỹ, Hà Nội đã bị vỡ, tuy nhiên, thông tin này chưa chính xác.

Khoảng 6 giờ sáng 12/10, rất nhiều người bất ngờ khi khu vực xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ nước ngập mênh mông. Ngay sau đó, xã nhận được thông tin đê Bùi 2 bị vỡ.

Ông Lê Trung Hà – Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ) trả lời VietNamNet, đê vỡ nằm cách khu dân cư (thuộc xã Hoàng Văn Thụ) 1km. Trên tuyến sông Bùi có 9.900m nước tràn qua sông Bùi bên Hữu trong đó có 15m sạt tràn.

Đoạn đê vỡ ở Chương Mỹ, Hà Nội. Ảnh: VietNamNet.

Ngay khi nhận được thông tin đê vỡ, lãnh đạo TP, huyện và địa phương đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục.

Tuy nhiên, ông Lê Trọng Khuê, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ đã bác thông tin này. Ông Khuê nói với báo chí không có chuyện vỡ đê trên địa bàn.

Ông cho biết cốt đê Bùi 2 trong thiết kế là 7 m, khi tình hình nước dâng lên cao hơn 7 m, mức báo động 3 thì cần phải có phương án cho tràn theo thiết kế kỹ thuật.

“Điều này hoàn toàn nằm trong phương án dự tính, chỉ đạo điều hành của huyện.Trước đó, lãnh đạo huyện đã lên các phương án cho sơ tán dân cư để tránh thiệt hại về người và tài sản”, Bí thư huyện Chương Mỹ trả lời trên Zing.

Theo ông Khuê, quá trình tràn có thể có những điểm, sạt, mất chân chứ không có chuyện vỡ đê. Theo đó, việc cho tràn nước này nằm trong phương án tính toán của huyện. Phương án phòng chống ngập úng cũng luôn xác định khi tràn thì sẽ như thế nào, điều này nằm trong tầm kiểm soát do đó không có vấn đề gì đáng tiếc xảy ra.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng, mưa lớn đã làm ngập khoảng 92ha lúa mùa chưa kịp thu hoạch; khoảng 842,4ha cây vụ Đông bị hư hỏng; diện tích cây ăn quả bị ngập khoảng 63,8ha; diện tích thủy sản bị ngập khoảng 125ha. Tính đến nay, trên địa bàn huyện, mưa lũ đã làm chết 178 con gia súc, 9.700 con gia cầm.

Lãnh đạo Hà Nội thị sát tại Chương Mỹ. Ảnh: VietNamNet.

Đặc biệt, có 9.900 mét đê bị ngập, bao gồm các địa bàn: Thị trấn Xuân Mai và các xã: Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Mỹ Lương, Hoàng Văn Thụ, Tốt Động, Thanh Bình và Đông Sơn…

Phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đánh giá, huyện Chương Mỹ đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống mưa lũ, nhất là thực hiện phương châm "4 tại chỗ". Các lực lượng quân đội, công an như: Sư 308, Trường Sĩ quan Đặc Công, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP đã vào cuộc chủ động tích cực hỗ trợ địa phương. Người dân cũng rất chủ động, hợp tác cùng với các lực lượng chức năng khắc phục khó khăn, di dời người và tài sản bảo đảm an toàn.

An Mai (Tổng hợp)