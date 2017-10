Công an huyện An Dương, TP.Hải Phòng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường hai vợ chồng trên địa bàn xã An Hồng.

Ngày 11-10, trao đổi với Phap Luật TP.HCM, ông Lê Văn Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết: trên địa bàn xã An Hồng đã xảy ra việc hai vợ chồng tử vong. Theo ông Cường, thi thể người vợ được phát hiện trên khu vực sông Cấm thuộc xã Đại Bản (cùng huyện An Dương). Còn người chồng thì sau đó đã uống thuốc trừ cỏ để tự tử. Người dân địa phương cho hay, khi vớt được thi thể người vợ, có dấu hiệu bị đánh đập trước đó. Đại tá Đỗ Quang Trung, Trưởng Công an huyện An Dương cung cấp thông tin: Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, người chồng đã tử vong vào đêm 10-10. Cho đến thời điểm hiện tại, vụ án đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ. HẢI ĐƯỜNG