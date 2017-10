Cả gia đình đang ngủ trên gác thì ki-ốt phát hỏa. Người chồng dìu 2 con xuống đất, đập cửa kêu cứu hàng xóm, trong khi người vợ ngạt khói chết trên gác.

Ngày 22-10, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy ki-ốt khiến một gia đình ở đường D11, khu dân cư Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thương vong vào rạng sáng cùng ngày. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Khoảng 1 giờ, anh Nguyễn Văn Bình cùng vợ là chị Lê Thị Nghệ (cùng 43 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) và 2 con trai (9 tuổi và 15 tuổi) đang ngủ trên gác thì bất ngờ ki-ốt phát hỏa, khói ngùn ngụt. Anh Bình phát hiện sự việc nên hô hoán và cố gắng đưa 2 con trai xuống, tri hô cho hàng xóm ứng cứu.

Người vợ ngạt khói, chết trên gác lửng của ki-ốt

Đồ đạc đưa ra từ ki-ốt

Khi người dân đến, cửa cuốn ki-ốt khóa chặt, bên trong khói mù mịt. Một lúc sau, người dân cùng anh Bình mới nâng được cửa cuốn đưa 2 con anh ra ngoài. Anh Bình và con trai lớn bị bỏng nặng, vừa thoát ra đã gục trước cửa nhà.

Người dân tiếp tục dập lửa, giải cứu chị Nghệ. Tuy nhiên, khi đám cháy được dập tắt thì chị Nghệ đã tử vong trên gác.

Vụ cháy ki-ốt xảy ra ở khu vực đông dân cư

Sau đám cháy, ki-ốt rộng khoảng 25 m2 cùng toàn bộ vật dụng bên trong bị thiêu rụi. Theo nhiều người, vợ chồng anh Bình thuê ki-ốt này vừa ở vừa buôn bán rau củ, đồ khô.

Hiện thi thể của nạn nhân đã được bàn giao để gia đình lo hậu sự. Anh Bình và con trai đang được cấp cứu tại bệnh viện.

