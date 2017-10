Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Australia.

Từ ngày 14 đến 17/10, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã thăm, làm việc tại Australia.

Trong chuyến thăm, đồng chí Trương Thị Mai đã hội kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop, gặp lãnh đạo các chính đảng, làm việc với Tiểu ban Nhân quyền của Quốc hội, Cơ quan về phụ nữ và người bản địa thuộc Văn phòng Thủ tướng.

Trong các cuộc gặp, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Australia và mong muốn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cấp quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng mong muốn Australia tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và các nước liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Sao Băng, Khánh Ly (Truyền hình Thông tấn, TTXVN)