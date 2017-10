Hội nghị Gôn Châu Á Thái Bình Dương 2017 (APGS 2017) - sự kiện danh giá và có lịch sử lâu nhất trong ngành kinh doanh Gôn tại Châu Á Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Theo kế hoạch, APGS 2017 sắp được tổ chức tại ĐaNang Golf Club vào giữa tháng 11/2017

Với chủ đề “Hướng đi mới” APGS 2017 lần thứ 11 sẽ diễn ra trong ba ngày từ 14 đến 16 tháng 11. Đơn vị tài trợ chính cho sự kiện là Tập đoàn BRG, một tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu và cũng là đơn vị đi tiên phong trong việc phát triển môn thể thao tinh hoa này tại Việt Nam. Hơn nữa, chủ tịch Tập đoàn BRG, Madame Nguyễn Thị Nga cũng được biết đến rộng rãi trong khu vực với lòng đam mê và những đóng góp vô cùng ý nghĩa cho sự phát triển của ngành Gôn Việt Nam.

APGS 2017 là Hội nghị gôn quốc tế lớn nhất tại khu vực Châu Á. Xét về mức độ uy tín và bề dày lịch sử, trong suốt quá trình tổ chức, những ngôi sao lớn nhất của ngành công nghiệp Gôn đều đã đồng hành cùng sự kiện như Jack Nicklaus, Gary Player, Peter Thomson, Greg Norman, Annika Sorenstam; cùng với đó là danh sách dài những nhân vật khác có ảnh hưởng to lớn đến ngành công nghiệp Gôn của khu vực.

Sau một thập kỷ phát triển liên tục, APGS đã liên tục đặt ra những chuẩn mực mới cho sự phát triển của các câu lạc bộ Gôn. Và khi APGS bước sang thập kỷ mới, sức sống mới cần phải được bổ sung để tiếp tục đem đến sự thành công cho ngành công nghiệp phục vụ bộ môn thể thao tinh hoa này.

Nước chủ nhà của Hội nghị là hiện thân của sự đổi thay mạnh mẽ đang diễn ra đối với ngành công nghiệp Gôn. Việt Nam đang là quốc gia đầy năng động trong việc phát triển sân gôn mới trong phạm vi quy hoạch của chính phủ, đồng thời quốc gia này cho thấy sự năng động tuyệt vời khi đang phát triển thể thao gôn mộ và ngành công nghiệp Gôn nói chung. Ngành công nghiệp gôn đang phát triển mạnh mẽ và đồng bộ trên khắp đất nước. Những nhà thiết kế Gôn nổi tiếng nhất thế giới đã tham gia vào các dự án tại Việt Nam, sự phối hợp của họ cùng các đối tác trong nước đã đóng góp cho Việt Nam trở thành một trong những đất nước với những sân gôn đẳng cấp quốc tế.

Nhận xét về sự kiện APGS 2017 sắp được tổ chức tại Đà Nẵng, Madame Nga chia sẻ: “Khi nhắc tới nước chủ nhà Việt Nam, các bạn sẽ nhận thấy một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng hòa nhịp cùng xu hướng chung của thế giới. Chúng tôi đang làm việc hăng say trong thời kỳ đất nước đang có những bước phát triển đa dạng, hiện đại và đồng bộ. Trong đó, ngành công nghiệp Gôn cũng là một phần khiến Việt Nam hội nhập và hòa nhập chung với thế giới. Qua đây tôi thấy rất vui mừng khi Việt Nam đã được lựa chọn làm nơi đăng cai tổ chức một Hội nghị Gôn rất danh giá và tầm cỡ”.

“Tại Việt Nam, lĩnh vực gôn đang được phát triển đồng loạt theo đúng quy hoạch của Chính phủ đã đề ra. Thật không quá lời khi coi Việt Nam là một “ngôi sao đang lên” để trở thành một điểm đến du lịch gôn hàng đầu thế giới. Vì vậy, tôi có một niềm tin vững chắc rằng, Việt Nam sẽ sớm là một thiên đường cho các gôn thủ với những điều kiện tuyệt vời nhất”. Madame Nga cho biết thêm.

“Tôi là người đã đồng hành cùng ngành công nghiêp Gôn Việt Nam từ những ngày đầu tiên, Tập đoàn BRG của chúng tôi hiện nay đang quản lý 05 sân gôn đẳng cấp thế giới. Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn đang triển khai những kế hoạch mở rộng và phát triển câu lạc bộ gôn không ngừng cùng đối tác độc quyền - chiến lược Nicklaus Design, nhà thiết kế sân gôn hàng đầu thế giới thuộc sở hữu của Jack Nicklaus”.

Madame Nga cho biết thêm: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi đã cống hiến tâm sức cho sự phát triển của Gôn Việt Nam để ngành công nghiệp này có thể đem đến nhiều hơn nữa công ăn, việc làm, nhiều hơn nữa những giá trị thặng dư cho đất nước thông qua du lịch Gôn. Tôi vô cùng hào hứng với những điều kiện tại Việt Nam để biến nơi đây thành một điểm đến tuyệt vời của những người yêu Gôn toàn thế giới”.

Những diễn giả ưu tú nhất trong ngành Gôn thế giới đã nhận lời mời tham gia APGS 2017. Trong đó, phải kể đến diễn giả chính của sự kiện Bob Parsons, người sáng lập và là động lực không biết mệt mỏi đằng sau sự thành công của hãng gôn nổi tiếng PGX (Parsons Xtreme Golf).

Bob Parsons là một tỉ phú lập nghiệp bằng rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, ông còn là một nhà hảo tâm, một Mạnh thường quân cống hiến rất nhiều vào các hoạt động từ thiện. Với giá trị tài sản cá nhân hơn 02 tỷ USD, ông dành niềm đam mê của mình cho gôn và tự nhận mình giống như một “fan cuồng” của môn thể thao này. “Tôi yêu gôn và tôi luôn luôn bị cuốn hút bởi sự khác biệt mà các thiết bị, khi được lựa chọn đúng, có thể mang lại cho người chơi”.

Với tầm cỡ của một hội nghị gôn quốc tế dành riêng cho các doanh nghiệp, nội dung của sự kiện sẽ tập trung vào tìm kiếm giải pháp để phát triển môn thể thao gôn trong bối cảnhcác nền kinh tế tại Châu Á đang tăng trưởng khỏe mạnh.

“Gôn Châu Á một vài năm trước đã trải qua một thời kỳ khó khăn, nhưng đã nhanh chóng vượt qua tại hầu hết các nước, sự phục hồi và phát triển đã quay lại tại các câu lạc bộ Gôn, thậm chí nhiều câu lạc bộ đã ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc.” Theo quan sát của Ông Mike Sebastian, CEO của Tập đoàn Asia Pacific Golf Group, chủ tịch APGS 2017 và nhà xuất bản Tạp chí Asian Golf.

“Để thành công tiếp tục đến với các câu lạc bộ Gôn tại Châu Á, đây là thời điểm thuận lợi nhất để cả ngành cùng nhau đặt ra những kế hoạch phát triển và xây dựng một nền móng phát triển vững chắc trong tương lai”. Ông Mike cho biết thêm.

Phản ánh một cách rõ nét nhất những yếu tố thuận lợi với môi trường kinh doanh Gôn tại Châu Á, Topgolf nổi lên như điển hình doanh nghiệp với khả năng châm ngòi cho sự bùng nổ về hoạt động của cả ngành. Với những suy nghĩ táo bạo trong kinh doanh, Topgolf hướng đến việc giúp các câu lạc bộ tái đầu tư, thiết kế và định hướng đến việc ngày càng nhiều người hơn có cơ hội tiếp cận với môn thể thao này. Cuộc cách mạng mà Topgolf đang triển khai đem đến cho người chơi gôn những cảm giác không thể nào quên bên gia đình và bạn bè, chính vì vậy sự phát triển của Topgolf đang giúp gôn đến gần hơn bao giờ hết với đại chúng. Sự thành công và được đón nhận của Topgolf nhanh chóng trên thế giới sẽ được chia sẻ tại APGS 2017 thông qua Giám đốc điều hành quốc tế Ông Zach Shor.

APGS 2017 là một sự kiện hấp dẫn với rất nhiều diễn giả và nhà điều hành gôn hàng đầu thế giới. Sự quy tụ này sẽ giúp chúng ta dự đoán được những xu thế phát triển, từ đó các câu lạc bộ Gôn có thể tự đổi mới để đón đầu và tận dụng những xu thế đó. Với chủ đề “New Directions”, APGS 2017 cung cấp những dữ liệu vô cùng quan trọng cho 02 nhà điều hành Gôn lớn nhất thế giới là PGA Tour và PGA of America. Cả hai đơn vị này đều đã xác nhận góp mặt tại hội nghị, Điều này cho thấy tầm quan trọng và chiến lược phát triển vươn tầm hơn cho golf ở khu vực châu Á Thái Bình Dương của các tổ chức Gôn lớn này.

Cả PGA of America (sáng lập 1916) và PGA Tour (sáng lập 1929) có đến tổng cộng gần 200 năm kinh nghiệm phát triển Gôn. PGA Tour, nhà tổ chức tour chuyên nghiệp lớn nhất thế giới đang dần cho thấy sự hiện diện diện của mình tại Châu Á, đem đến cơ hội cho người dân nơi đây được tận mắt chứng kiến những gôn thủ đẳng cấp nhất thế giới, qua đó đưa môn thể thao này gần hơn với đại chúng.

Tương tự, PGA of America là tổ chức thể thao lớn nhất thế giới. Sự hiện diện của PGA of America tại Châu Á sẽ hứa hẹn mang đến những sự thay đổi đầy tích cực trên rất nhiều phương diện khác nhau. Tổ chức này là tập hợp của 28,000 gôn thủ chuyên nghiệp (cả nam và nữ) là những chuyên gia trong việc giảng dậy và phát triển gôn. Vì vậy, với vị thế thế mới của Châu Á thời điểm hiện này, khu vực này sẽ nhận được rất nhiều những lợi ích khi PGA of America đã bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại Châu Á để tối ưu hóa các chuẩn mực và tính chuyên nghiệp liên quan đến Gôn.

Trong vài tuần tới, những người quan tâm đến gôn tại rất nhiều nơi trên thế giới sẽ dành sự chú ý đặc biệt tới Đà Nẵng, thành phố đăng cai tổ chức sự kiện Hội nghị Gôn Châu Á Thái Bình Dương 2017. Nếu bạn có niềm đam mê tới Gôn và mong muốn tham gia một Hội nghị về kinh doanh Gôn tầm cỡ, hãy đăng ký để trở thành đại biểu tại: http://www.golfconference.org/

Ninh Nhi