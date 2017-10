Mặc cho bệnh tật giày xéo, vua Baldwin IV luôn ra trận chiến đấu khiến cả những kẻ thù hùng mạnh nhất cũng phải vừa khiếp sợ vừa nể phục.

Hình ảnh Vua Hủi được mô tả lại trong bộ phim "Tử chiến thành Jerusalem"

Trong lịch sử thế giới cổ đại, có những nhà lãnh đạo vô cùng kiệt xuất với đầu óc chiến lược và khả năng đánh bại mọi kẻ thù. Trong số các vị vua tài ba nhất thế giới, điển hình nhất có lẽ là Alexander Đại đế, Hoàng đế Caesar và Vua Hủi Jerusalem

Câu chuyện về những vị vua tài giỏi nhất chắc hẳn không còn xa lạ. Nhưng chuyện vị vua mắc bệnh hủi nhưng sở hữu trí tuệ anh minh và sức chiến đấu kiên cường quả là hiếm gặp. Trong lịch sử cổ đại có một vị vua như thế: Vua Hủi Baldwin IV của Jerusalem.

Thông minh từ nhỏ

Hoàng tử Baldwin IV sinh ra tại Vương quốc Jerusalem vào năm 1161, con của Vua Amalric và Nữ hoàng Agnes.

Là một cậu bé thông minh và đầy năng lượng, Baldwin dường như rất phù hợp để kế thừa Jerusalem - lúc đó đang nằm trong tay quân Thập tự chinh. Thầy giáo của Baldwin, William of Tyre, từng mô tả về Baldwin:

"Baldwin tiến bộ rất nhanh trong học tập và dần dần, lớn lên tràn đầy hy vọng và đã phát triển khả năng tự nhiên của mình. Hoàng tử là đứa trẻ đẹp trai ở độ tuổi của mình và cưỡi ngựa khéo léo hơn cả những người hơn tuổi. Baldwin cũng có trí nhớ tuyệt vời và thích nghe kể chuyện”.

Tuy nhiên, gia sư sau đó phát hiện sự thật đau lòng. Khi chơi với bạn bè, Baldwin không bao giờ thể hiện ra là bị đau, ngay cả khi bị cào cấu.

Baldwin IV thể hiện là một người thông minh ngay từ nhỏ

Biết chàng hoàng tử 9 tuổi là người cứng rắn, William of Tyre ban đầu tưởng Baldwin tự kiềm chế. Nhưng sau đó, ông phát hiện cánh tay của hoàng tử hoàn toàn bị liệt - triệu chứng điển hình của bệnh hủi.

Bốn năm sau, vua Amalric chết đột ngột. Mặc dù mắc bệnh, Baldwin vẫn được trao ngôi vua. Nhưng vì ông mới 13 tuổi, người họ hàng thân nhất - Miles of Plancy - được phong làm nhiếp chính. Ngay sau đó, Miles bị sát hại và người thân khác tên Raymond được thay thế.

Raymond kí hòa ước với Saladin – thủ lĩnh quân đội Hồi giáo thời đó. Hiệp ước gây bất lợi cho Jerusalem và có nhiều điều khoản có lợi cho Saladin.

Sự anh minh của một vị vua

15 tuổi, Baldwin chính thức nắm quyền làm vua. Điều đầu tiên ông làm là hủy bỏ hòa ước với Saladin và ra lệnh tấn công các vùng lãnh thổ của thủ lĩnh Hồi giáo.

Động thái này được cho là rất thông minh, theo TFP Student Action. Lúc đó, Vua Hủi tin rằng nếu để Saladin “bành trướng”, sớm muộn gì Jerusalem cũng bị tấn công.

Do vậy, ông quyết định xâm chiếm căn cứ chính của Saladin tại Ai Cập vào mùa thu năm 1176.

15 tuổi, Baldwin chính thức nắm quyền làm vua

Baldwin lên kế hoạch cùng liên minh Đế chế Byzantine. Mọi thứ đã dược chuẩn bị. Tuy nhiên, anh rể của nhà vua, William of Montferrat, nhân tố then chốt trong cuộc chiến, đột ngột ốm và qua đời. Sau đó, Baldwin cũng lâm bệnh và chiến dịch gặp khó khăn.

Những người khác trong đội quân phản đối chiến dịch hoặc rất hoài nghi. Cuối cùng, chiến dịch bị hủy bỏ và quân đội Jerusalem bỏ lỡ cơ hội duy nhất để đánh bại Saladin.

Chỉ có Baldwin là người đủ thông minh để nhận ra sự quan trọng của nhiệm vụ đánh bại Saladin, người ngay sau đó đổ bộ đánh chiếm Jerusalem.

Chiến thắng kỳ diệu ở Montgisard

Bên cạnh sự khôn ngoan và can đảm, điều làm cho Baldwin thành vị vua vĩ đại là niềm tin bất khuất của ông. Điều này được thể hiện rõ trong cuộc chiến nổi tiếng Montgisard, giữa đội quân Thiên Chúa do Baldwin dẫn đầu và quân Hồi giáo do Saladin dẫn đầu.

Sau khi kế hoạch tấn công Ai Cập bị hủy bỏ, hầu hết quân đội của Baldwin được điều động đến vùng lãnh thổ phía bắc. Động thái này đặt Jerusalem trong tình huống bấp bênh. Rất ít binh lính ở lại để bảo vệ thủ đô và bệnh tình của nhà vua ngày càng tồi tệ.

Saladin nhanh chóng nắm bắt thời cơ và chỉ đạo đội quân gồm 26.000 binh sĩ tinh nhuệ đến Jerusalem.

Từ giường bệnh, Baldwin cố gắng hết sức để lên ngựa, ra trận đối đầu với kẻ thù. Ông mang theo 600 hiệp sĩ và vài ngàn bộ binh.

Từ giường bệnh, Baldwin cố gắng hết sức để lên ngựa, ra trận đối đầu với kẻ thù

Lúc đó, sức khỏe của Vua Hủi rất xấu. Một sử gia từng mô tả tình trạng của nhà vua lúc đó là “chết một nửa."

Nhận thấy sự bất lực của quân Jerusalem, Saladin tiếp tục lao tới cho đến khi bị Baldwin chặn gần đồi Montgisard, cách Jerusalem 72 km.

Nhận ra mình bị áp đảo bởi quân số Hồi giáo, quân đội Thiên Chúa của Baldwin rất sốc. Tuy nhiên, những giây phút như vậy chính là lúc anh hùng thể hiện khí phách của mình.

Xuống ngựa, Baldwin yêu cầu giám mục Bethlehem giơ cây Thánh giá ông mang theo lên cao. Nhà vua lạy trước vật thiêng liêng, cầu xin Chúa ban cho chiến thắng. Sau đó, ông đứng dậy và lớn tiếng kêu gọi binh lính tấn công.

Nhà sử học Stephen Howarth miêu tả cuộc chiến:

"Có 26.000 lính Hồi Giáo nhưng chỉ có vài nghìn người Thiên Chúa. Nhưng quân Hồi giáo đã thua cuộc, hầu hết bị giết, Saladin trốn thoát vì cưỡi lạc đà. Vị vua trẻ Baldwin với tay băng bó, dẫn đầu đội Thiên Chúa cùng Thánh George bên cạnh.”

Vua Hủi đã giúp quân Jerusalem chiến thắng Saladin một cách kỳ diệu

Đây được nhận định là chiến thằng kỳ diệu nhất của quân đội Jerusalem. Nó cũng cho thấy sự dũng mãnh phi thường của Vua Hủi, bất chấp mọi bệnh tật với niềm tin mãnh liệt vào Chúa để đánh bại kẻ địch.

Mất gần 90% quân số, Saladin trở về Ai Cập trong thất bại hoàn toàn. Nhiều năm sau, ông đề cập đến cuộc chiến này như là thảm họa lớn.

Nhận thấy sự trợ giúp của Chúa đã giúp thắng trận, Baldwin xây dựng một tu viện Benedictine tại chiến trường.

Chiến đấu đến phút cuối cùng

Vinh quang không làm giảm bệnh tật ngày càng nặng của Baldwin. Theo thời gian, ông bị liệt chân tay và không thể chuyển động mắt. Tuy nhiên, nhà vua chưa bao giờ lấy cớ bệnh tật để trốn tránh nghĩa vụ của mình.

Vì không có người thừa kế phù hợp, Vua Hủi chưa thể thoái vị. Ông cố gắng tìm chồng cho người chị Sibyl của mình. Cô là chị cả và bất cứ ai cưới cô đều có thể thừa kế vương quốc.

Tuy nhiên, người anh rể của nhà vua sau đó thực sự gây thất vọng. Và Baldwin tiếp tục làm vua mặc dù căn bệnh hủi vẫn tàn phá cơ thể ông.

Nhà vua chưa bao giờ lấy cớ bệnh tật để trốn tránh nghĩa vụ của mình

Năm 1183, nhà vua bị mù. Ông bổ nhiệm Guy de Lusignan làm nhiếp chính, người sau đó cũng thể hiện rằng mình không phù hợp làm lãnh đạo.

Sau đó, người chị cùng cha khác mẹ của nhà vua, Isabel, tổ chức hôn lễ tại lâu đài Kerak. Mặc dù Baldwin không thể dự đám cưới, nhiều nhà lãnh đạo Thiên Chúa có mặt. Và Saladin không bỏ qua cơ hội này.

Thủ lĩnh Hồi giáo bao vây lâu đài khi đám cưới đang diễn ra. Mặc dù ốm đau, Baldwin vẫn tự mình đến giải cứu các gia đình quý tộc mắc kẹt. Mù và què quặt, ông ra lệnh cho binh lính mang cáng đưa ông ra trận.

Thấy nhà vua đến cứu lâu đài, Saladin rút quân mà không hề tham chiến. Sự việc tương tự lặp lại khi Saladin toan chiếm lâu đài Kerak năm 1184. Một lần nữa, Saladin rút lui khi thấy Baldwin vào trận trên cáng.

Sự dũng mãnh chống chọi bệnh tật và can đảm hiếm thấy của Baldwin đã khiến mọi kẻ thù phải khiếp sợ. Người ta nói rằng chính những tố chất này đã khiến Saladin phải để yên cho Jerusalem thời Vua Hủi trị vì.

Baldwin ra lệnh cho binh lính mang cáng đưa ông ra trận

Nhưng đến năm 1184, Baldwin qua đời khiến Jerusalem hỗn loạn. Vương quốc của ông rơi vào tay Saladin hai năm sau đó.

Baldwin đã sống cuộc đời đầy đau đớn. Từ những năm đầu tiên cho đến những khoảnh khắc cuối cùng, ông phải chịu đựng bệnh hủi xâm chiếm toàn cơ thể.

Nhà thờ Mộ Thánh, nơi chôn chất Baldwin, có bản giấy viết về Vua Hủi: "Ông sẽ mãi được tôn trọng bởi những người hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung. Ông sẽ được ngưỡng mộ bởi những người sẵn sàng đối mặt nguy hiểm và đau khổ vì mục đích lớn. Nói cách khác, ông sẽ được tôn vinh bởi những linh hồn khước từ sự tầm thường và khát khao sự vĩ đại”.

Năm 1184, Baldwin qua đời khiến Jerusalem hỗn loạn

Trà My - Tổng hợp