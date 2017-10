Dù biết nạn nhân đang mang thai ở tháng thứ 7, Hà vẫn dụ dỗ để đưa em H sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Ngày 6/10, thông tin từ công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Moong Thị Hà (SN 1959 trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội mua bán người. Nạn nhân của Hà là Lương Thị Th H (trú tại huyện Kỳ Sơn) đang mang thai tháng thứ 7.

Đối tượng Hà tại cơ quan điều tra (ảnh L.P).

Qua quá trình điều tra làm rõ, vào tối ngày 25/9, khi Hà đang trên đường đưa em H sang Trung Quốc để bán cả mẹ và đứa con trong bụng thì bị Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp lực lượng Bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hà đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó Hà có con gái là Ốc Thị Long hiện đang sinh sống và lấy chồng ở Trung Quốc. Long gọi điện về cho mẹ dặn tìm phụ nữ hay trẻ em bán qua biên giới để lấy tiền chia nhau. Hà biết được hoàn cảnh của em H rất khó khăn nên đang cần tìm việc làm. Hà tiếp cận làm quen và hứa sẽ xin việc cho H ở Bắc Ninh với mức lương cao.

H đã đồng ý đi cùng Hà để kiếm việc làm. Sau đó Hà gọi điện cho con gái và hai người thống nhất sẽ mua H và cái thai là 140 triệu đồng. Hà hẹn H lên đường ra Bắc Ninh thực chất là lừa đưa sang Trung Quốc cho con gái. Rất may, trên đường đi, công an đã phát hiện và giải cứu em H kịp thời.

Hiện sự việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục mở rộng điều tra.

Quang Phong