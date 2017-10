Cơ quan tố tụng xác định Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Nguyễn Anh Minh lập khống 3 hợp đồng xây dựng để chiếm đoạt tiền tỷ.

Một tuần sau khi khởi tố Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) Nguyễn Anh Minh và hai đồng phạm, cơ quan tố tụng đã thông tin kết quả điều tra ban đầu việc mở rộng vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra PVC - đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tổng giám đốc PVC Nguyễn Anh Minh (bìa trái) và bị can Bùi Mạnh Hiển, Nguyễn Đức Hưng. Ảnh: Bộ Công an.

Theo điều tra, từ cuối 2011 đến đầu 2012, Nguyễn Anh Minh khi đó là Phó tổng giám đốc PVC phụ trách dự án Vũng Áng - Quảng Trạch đã chỉ đạo Bùi Mạnh Hiển (Chánh văn phòng PVC) và nguyên giám đốc ban điều hành dự án Lương Văn Hòa (bị bắt giam ngày 15/2) lập, ký khống 3 hợp đồng thi công đường nội bộ và nhà tạm của dự án Vũng Áng - Quảng Trạch. Thông qua việc này, nguyên trưởng phòng tài chính, kế toán ban điều hành dự án Nguyễn Đức Hưng đã rút 11 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, 1,7 tỷ đồng trong số tiền này được trích cho doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Hoa. Số còn lại Ban quản lý dự án Vũng Áng Quảng Trạch và PVC đã sử dụng.

Ngày 29/9, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét đối với Nguyễn Anh Minh để làm rõ hành vi Tham ô tài sản. Cùng ngày, cơ quan công an đã bắt tạm giam, khám xét đối với Bùi Mạnh Hiển và Nguyễn Đức Hưng về cùng tội danh.

Cơ quan chức năng xác định PVC (giai đoạn 2011-2013) được điều hành bởi cựu Chủ tịch HĐQT Trịnh Xuân Thanh đã thua lỗ gần 3.300 tỷ. Sau một năm kể từ khi khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại PVC và các đơn vị, dự án liên quan, Bộ Công an đã khởi tố 18 bị can về hai tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

Trong số này có Chủ tịch HĐQT Trịnh Xuân Thanh (người đã trốn truy nã rồi ra trình diện chiều 31/7 và hàng loạt lãnh đạo PVC như ông Vũ Đức Thuận (nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVC), Nguyễn Mạnh Tiến (Phó tổng giám đốc), Trương Quốc Dũng (nguyên Phó tổng giám đốc)…

