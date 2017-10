Mỹ thông báo thu hồi sản phẩm cà phê hòa tan Wake-up của VinaCafé do các sản phẩm này chứa các chất gây dị ứng từ sữa đe doạ đến sức khỏe...

Sản phẩm cà phê hoà tan Wake - up của Vinacafé bị Mỹ thu hồi - Nguồn: FDA.

Theo thông báo trên trang web của Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Công ty Hong Lee Trading Inc., có trụ sở tại New York, đã ra thông báo thu hồi sản phẩm cà phê hòa tan Wake-up của VinaCafé do có chứa các chất gây dị ứng từ sữa mà không ghi trong thành phần in trên bao bì.

“Những người bị dị ứng với các chất này có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu uống phải”, thông báo nêu rõ.

Các sản phẩm cà phê hòa tan Wake-Up của Vina Café thuộc diện thu hồi đã được phân phối tại New York, New Jersey và Connecticut. Sản phẩm này được đóng trong gói với trọng lượng 0.6 ounce, mỗi hộp giấy có 18 gói và in hạn sử dụng trước ngày 17/3/2019 (EXP: 17.MAR.2019 1T13) dưới đáy hộp.

FDA cho biết đến nay, chưa có ca bệnh hoặc dị ứng nào liên quan đến cà phê Wake-Up được báo cáo.

Việc thu hồi được triển khai ngay sau khi mẫu sản phẩm được Sở Nông nghiệp và Thanh tra thực phẩm New York phân tích và phát hiện thấy có tồn tại các chất gây dị ứng từ sữa mà không được ghi trong thành phần in trên bao bì.

Người tiêu dùng đã mua sản phẩm cà phê hòa tan Wake-Up loại này được yêu cầu trả lại toàn bộ cho nơi mua hàng và sẽ được hoàn tiền 100%.

Hiện nay, sản phẩm của Vinacafé đang được xuất khẩu đi nhiều nước như thế giới, gồm Mỹ, Trung Quốc, Canada... Doanh thu bán hàng xuất khẩu của Vinacafé năm 2016 là 219 tỷ đồng, chiếm 7% tổng doanh thu bán hàng của công ty.

Kiều Linh