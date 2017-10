Việt Nam đã nhiều lần cử đại diện đến với cuộc thi hấp dẫn nhất hành tinh Miss Universe. Tuy thành tích không như mong đợi nhưng các đại diện đã thể hiện khá tốt chiếm được tình cảm của người hâm mộ nước nhà.

Năm 2008 Thùy Lâm làm nên bước ngoặt cho nhan sắc Việt ở đấu trường Miss Universe ngay trên sân nhà khi cô đạt thành tích top 15 chung cuộc. Đó cũng là thành tích cao nhất của Việt Nam ở sân chơi này tính tới thời điểm hiện tại. Cùng điểm lại những nhan sắc Việt qua 9 năm lập nên thành tích ấn tượng.

Với nhan sắc đậm chất Á đông, Thùy Lâm đã không làm người hâm một nước nhà thất vọng khi cô xuất sắc lọt top 15 người đẹp nhất cuộc thi năm đó.

Tuy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đổi lại Thuỳ Lâm có nụ cười vô cùng cuốn hút cùng phong thái tự tin. Đây là ưu điểm giúp người đẹp gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo.

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với danh hiệu á hậu 1, Võ Hoàng Yến đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2009. Lợi thế hình thể tốt với chiều cao 1,78m cùng kỹ năng chuyên nghiệp, cô được người hâm mộ ưu ái, dành nhiều lời khen với hy vọng sẽ đạt kết quả như đại diện trước.

Thế nhưng may mắn lại không mỉm cười với đại diện Việt Nam năm đó. Cô không có tên trong danh sách bán kết. Dù vậy, Võ Hoàng Yến vẫn được các chuyên gia sắc đẹp đánh nhan sắc ấn tượng với khuôn mặt lai Tây.

Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai. Cô được nhiều người biết đến khi đạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Nhờ gương mặt đẹp, vóc dáng khoẻ khoắn, Hoàng My may mắn trở thành đại diện Việt Nam tham gia 2 cuộc thi nhan sắc lớn là: Miss Universe 2011 và Miss World 2012.

Nhan sắc ngọt ngào của Vũ Hoàng My. Kết quả Hoàng My suýt lọt top 15 chung cuộc năm đó khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Lưu Thị Diễm Hương được nhiều người kì vọng làm nên chuyện khi đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2012. Cô sở hữu nhan sắc vô cùng ngọt ngào, hiện đại cùng chiều cao lý tưởng. Diễm hương được người hâm mộ nhận xét có body đẹp nhất so với các đại diện trước ở thời điểm đó.

Trên sân khấu Miss Universe, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 như một nữ hoàng trong bộ trang phục dạ hội nổi bật. Cô cũng là hoa hậu sở hữu lượng fan khủng ở thời điểm năm 2012.

Trương Thị May là người đẹp sở hữu làn da ngâm khỏe khoắn, ngoại hình nổi bật. Cô đại diện Việt Nam tham gia miss Universe 2013.

Trương Thị May được các chuyên trang sắc đẹp uy tín xếp vào những thí sinh mạnh không kém cạnh các nhan sắc khác. Thế nhưng cô cùng chung số phận như các đại diện trước.

Năm 2015 người hâm mộ được một phen đứng ngồi không yên khi cái tên Phạm Hương tham gia đấu trường nhan sắc thế giới. Thậm chí cô được dự đoán cho ngôi vị cao nhất nhờ phong thái tự tin, thông minh cùng nhan sắc thuộc hàng top.

Sức ảnh hưởng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đến nay vẫn không hề hạ nhiệt. Cô được nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi nét đẹp sắc sảo mà còn ở tinh thần chiến binh nổ lực không ngừng nghỉ. Hiện nay cô là hoa hậu có lượng fan đông đảo nhất Việt Nam.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 - Lệ Hằng - là người tiếp nối Phạm Hương chinh chiến trong năm 2016. Chiều cao nổi bật 1,74m giúp cô tỏa sáng trên sân khấu.

Nhan sắc Lệ Hằng không hề thua kém các đại diện trước.

Nguyễn Thị Loan vừa được công bố là đại diện tiếp theo ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017, diễn ra vào tháng 11 tại Mỹ. Cô từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2015 và từng 2 lần tham gia cuộc thi quốc tế.

Nhiều nhận xét cho rằng Nguyễn Thị Loan hội tụ đủ các yếu tố giúp Việt Nam một lần nữa được gọi tên trong đêm chung kết. Cô là đại diện Việt có độ tuổi cao nhất (27 tuổi) tham gia một cuộc thi quốc tế. Liệu vẻ đẹp mặn mà, hình thể chuẩn có giúp cô làm tốt vai trò của mình như hai lần trước đó?

Phi Long