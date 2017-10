Saigon Heat bước vào trận đấu với Cantho Catfish mà không có sự phục vụ của trung phong Darius Lewis trong hai hiệp đầu do phải nhận án phạt nội bộ từ đội bóng. Điều này hiển nhiên đã tạo nên một lợi thế to lớn dành cho Cantho Catfish. Với ưu thế này, Cantho Catfish đã xác lập cách biệt rất an toàn so với đối thủ chỉ trong hai hiệp thi đấu đầu tiên.

Thua Cantho Catfish (áo vàng), Saigon Heat (áo đen đỏ) mất ngôi đầu bảng Trong khi đó, việc không có Darius Lewis khiến Saigon Heat gặp rất nhiều khó khăn trong việc phòng ngự dưới rổ cũng như tìm kiếm các phương án tấn công do bất lợi về thể hình. Và dù trung phong này đã trở lại trong hiệp 3 và 4 nhưng với khoảng cách quá lớn giữa hai đội, anh cũng không thể tạo nên được điều bất ngờ trong khoảng thời gian còn lại. Chung cuộc, Saigon Heat nhận thất bại bất ngờ với tỷ số 62-78 và đành chia tay với ngôi đầu bảng mà mình đã nhiều tuần nắm giữ. Hai hiệp đấu đầu tiên chứng kiến ưu thế vượt trội mà các cầu thủ Cantho Catfish có được với công lớn thuộc về ngoại binh De Angelo Hamilton. Anh ghi đến 12 điểm chỉ trong hiệp 1 mà gần như không gặp phải nhiều trở ngại gì. Thiếu vắng Darius Lewis, vai trò trung phong của đội được HLV David Singelton giao phó lại cho Huỳnh Khang. Thế nhưng với kinh nghiệm thi đấu và bản lĩnh trận mạc chưa nhiều, thật quá khó để cầu thủ trẻ này có thể đối đầu với De Angelo Hamilton bên phía Cantho Catfish. Không dừng lại ở đó, Sang Đinh cũng thi đấu rất xuất sắc với 8 điểm ghi được giúp đội bóng Basa khép lại hiệp đấu đầu tiên với lợi thế dẫn trước 22-9. Hiệp 2, các cầu thủ Saigon Heat thi đấu đầy quyết tâm nhằm rút ngắn tỷ số. Với những tình huống cầm bóng chắc chắn và đột phá nhanh nhẹn của Hồng Gia Lân và Phạm Duy Hậu, hai cầu thủ này đã mang về những điểm số quan trọng dành cho Saigon Heat. Mặc dù thi đấu rất nỗ lực nhưng trước phong độ xuất sắc của De Angelo Hamilton bên phía Cantho Catfish, đội bóng Sài thành vẫn phải chấp nhận bị dẫn trước với tỷ số cách biệt 27-42 khi hiệp 2 kết thúc. Hiệp 3, với sự trở lại của Darius Lewis, Saigon Heat thi đấu tự tin hẳn lên và liên tiếp mở ra những tình huống tấn công về phía Cantho Catfish. Trong đó, Darius Lewis đã trở thành “cánh chim đầu đàn” trong việc mang đến sự hiệu quả ở những tình huống dứt điểm cuối cùng của đội bóng Sài thành. Tuy nhiên, đội bóng Basa vẫn thi đấu quá ổn định với sự xuất sắc của bộ ba De Angelo Hamilton – Sang Đinh – Tâm Đinh. Họ ghi đến 21/26 điểm của Cantho Catfish trong hiệp này và khiến những nỗ lực của “ông ba mươi” đều trở thành “công dã tràng”. Tỷ số trong hiệp này là 44-68. Hiệp 4, dù rất cố gắng nhưng các cầu thủ Saigon Heat vẫn không thể san bằng được cách biệt quá lớn trước đó. Chung cuộc, đội bóng Sài thành đành chấp nhận chịu thất bại 62-78 và đành tạm biệt ngôi đầu bảng mà họ đã nắm giữ trong suốt nhiều tuần qua. NN