Phát hiện con gái 12 tuổi đi chơi qua đêm cùng nam thanh niên 22 tuổi ở An Giang, gia đình báo cảnh sát điều tra. Nam thanh niên thừa nhận hai lần cùng bạn gái 'nếm trái cấm'.

Ngày 11/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Vĩnh Phú (22 tuổi, ngụ xã Kiến An) để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Tối hôm 3/10, Phú đến huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đón Huỳnh (12 tuổi, đã đổi tên, ngụ xã Tân Long, huyện Thanh Bình) cùng một bạn gái đến thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới) ăn uống.

Sau khi đưa bạn gái về nhà, Phú chở Huỳnh đến quán cà phê chòi ở thị trấn Chợ Mới. Tại đây, anh ta dụ bé gái cùng làm “chuyện người lớn”. Nam thanh niên còn chở Huỳnh đến nhà nghỉ tại xã Kiến An ngủ qua đêm và tiếp tục "mây mưa".

Sáng hôm sau, gia đình tìm kiếm thì phát hiện Huỳnh đi cùng với Phú nên gặng hỏi. Huỳnh thừa nhận đã đi quá đà với Phú nên gia đình đến cảnh sát trình báo.

Tại cơ quan điều tra, Phú thừa nhận đã "thân mật" với Huỳnh.

Xã Kiến An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Ảnh Google Maps.

Minh Anh