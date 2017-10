Ủy ban giám sát tài chính quốc gia dự báo tăng trưởng kinh tế quý IV sẽ đạt khoảng 7,5-7,7%, tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt trên 6,7%.

Tăng trưởng kinh tế quý IV sẽ có mức tăng đột phá.

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) vừa công bố báo cáo Tình hình kinh tế - tài chính 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2017. Theo đó, cơ quan này dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tiếp đà phục hồi mạnh của quý II và quý III, tăng trưởng quý IV sẽ đạt khoảng 7,5-7,7%. Tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt trên 6,7%.

Tăng trưởng GDP quý III/2017 đạt kết quả ấn tượng, tăng 7,46% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý III có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Tính chung 9 tháng đầu năm, GDP tăng 6,41% so với cùng kỳ 2016 (cùng kỳ tăng 5,99%).

Tính toán của UBGSTCQG cho thấy, tăng trưởng (loại bỏ yếu tố mùa vụ) tiếp tục tăng khá, với tốc tộ cải thiện mạnh hơn so với cùng kỳ năm 2016; tăng trưởng so với quý trước cũng duy trì được tốc độ tăng cao hơn các quý của 2 năm trước.

GDP tăng mạnh trong quý III do cả 3 khu vực của nền kinh tế duy trì được đà phục hồi, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Bên cạnh đó, tổng cầu tiếp tục cải thiện góp phần thúc đẩy tăng trưởng của quý III.

Về cầu tiêu dùng, tính chung 9 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (loại trừ yếu tố giá) tăng 9,2% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 9% của cùng kỳ năm 2016.

Nguồn: TCTK

Cán cân thương mại quý III (thặng dư 1 tỷ USD) cải thiện mạnh sau 2 quý đầu năm thâm hụt (quý I: -1,9 tỷ USD; quý II: - 0,6 tỷ USD) do xuất khẩu trong quý III tăng mạnh. Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu lần lượt tăng 19,8% và 23,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ 2016 xuất khẩu tăng 7%, nhập khẩu tăng 1%). UBGSTCQG dự báo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong quý IV do sự cải thiện của thương mại toàn cầu trong những tháng cuối năm.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện 9 tháng ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2016 (cùng kỳ 2016 tăng 12,4%), góp phần đưa tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, bằng 33,9%GDP (Q1/2017 tăng 8,8%, chiếm 32%GDP; Q2/2017 tăng 10,5%, chiếm 32,8%GDP).

Về lạm phát, CPI tháng 9/2017 tăng 0,59% so với tháng trước, tăng 1,83% so với đầu năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ. Lạm phát cơ bản 9 tháng đầu năm tiếp tục được duy trì ổn định ở mức 1,32%.Theo UBGSTCQG, lạm phát đang có xu hướng ổn định do giá hàng hoá lương thực, thực phẩm ít có khả năng biến động. Trong trường hợp không có sự đột biến về điều chỉnh giá dịch vụ công trong những tháng cuối năm thì lạm phát 2017 chỉ tăng khoảng 3% so với cùng kỳ.

Về tình hình cân đối ngân sách nhà nước, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tăng cao so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng năm 2017, tổng thu NSNN đạt 69,5% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ. Bội chi NSNN so với GDP ở mức thấp, chỉ bằng 1,85% GDP (cùng kỳ 2016, 2015 lần lượt là 5,01% GDP và 4,94% GDP).

Nguồn: BTC, UBGSTCQG tổng hợp

Trong những tháng cuối năm, tình hình thực hiện NSNN vẫn tồn tại một số vấn đề: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm (đạt khoảng 162,9 nghìn tỷ đồng, bằng 46,3% dự toán, thấp hơn nhiều mức 54,5% và 64,8% cùng kỳ 2016, 2015).

Tốc độ tăng thu từ khu vực sản xuất kinh doanh giảm so với cùng kỳ hai năm trước chủ yếu do thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt thấp (51,7% dự toán).

Tín dụng 9 tháng đầu năm tăng trưởng tích cực, thanh khoản của hệ thống ngân hàng nhìn chung khá tốt, tỷ lệ tín dụng/huy động (LDR) bình quân của hệ thống đạt khoảng 87,2%.

Nguyễn Lê